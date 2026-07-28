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Bărbat din Olt, care a cultivat canabis printre porumb și viță de vie, reținut

Un bărbat în vârstă de 59 de ani din orașul Balș, județul Olt, a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de trafic de droguri de risc, după ce anchetatorii au descoperit în grădina locuinței sale o cultură outdoor de aproximativ 1.000 de plante de canabis.
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Laura Buciu
28 iul. 2026, 14:13, Social
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Potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), din probele administrate în cauză a reieșit că, în primăvara anului 2026, bărbatul ar fi înființat și dezvoltat cultura de canabis în curtea casei sale din Balș.

În urma percheziției, anchetatorii au ridicat aproximativ 1.000 de plante de canabis, cu înălțimi cuprinse între un metru și un metru și jumătate. Plantele erau cultivate pe mai multe rânduri și ascunse printre culturi de porumb și viță de vie.

Procurorii DIICOT Olt au dispus, luni, reținerea suspectului pentru 24 de ore, iar ulterior au sesizat Tribunalul Olt cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

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