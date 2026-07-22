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Marina franceză a confiscat 2.4 tone de canabis în Atlantic, după o urmărire în apropierea Strâmtorii Gibraltar

Marina franceză a recuperat și confiscat 2,4 tone de rășină de canabis în Oceanul Atlantic, după ce echipajul unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri a aruncat încărcătura în mare în timpul urmăririi.
Marina franceză a confiscat 2.4 tone de canabis în Atlantic, după o urmărire în apropierea Strâmtorii Gibraltar
Sursa foto: Pixabay
Radu Mocanu
22 iul. 2026, 16:52, Știri externe
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Marina franceză a anunțat că a desfășurat o operațiune antidrog în Atlantic, în urma căreia au fost recuperate și confiscate 2.4 tone de rășină de canabis aruncate în mare de presupuși traficanți care încercau să scape de autorități, relatează Le Parisien

„După ce a reperat o ambarcațiune suspectă în apropierea Strâmtorii Gibraltar, Marina Națională a fost nevoită să recurgă la focuri de avertisment trase dintr-un elicopter Caïman al Forțelor Armate, ca urmare a refuzului de a se conforma. Traficanții și-au aruncat ulterior încărcătura în mare, permițând astfel recuperarea și confiscarea stupefiantelor”, a anunțat ministra franceză al Forțelor Armate, Catherine Vautrin, printr-un mesaj publicat pe X. 

Deși ambarcațiunea de mare viteză a reușit să scape, membrii echipajului au aruncat în mare întreaga încărcătură de droguri în timpul urmăririi. Militarii francezi au recuperat ulterior 58 de baloturi de rășină de canabis, cu o greutate totală de aproximativ 2.4 tone. 

În cursul anului trecut, forțele navale franceze au organizat operațiuni care au dus la confiscarea unei cantități record de 87 de tone de substanțe interzise. Cocaina a reprezentat cea mai mare parte a capturilor, cu 56 de tone, urmată de 26 de tone de canabis, patru tone de metamfetamină și aproximativ 300 de kilograme de heroină. 

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