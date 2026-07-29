UPDATE 21.08. Cele două persoane reținute de procurori în dosarul de facilitare a unor dosare de redobândire a cetățeniei române au fost arestate de judecătorii Tribunalului București pentru următoarele 30 de zile.

Procurorii au prins-o în flagrant ieri pe Valerica Șapera la o terasă în București. Femeia este rugată de anchetatori să scoată toți banii din geantă pe masă, moment în care Șapera scoate un plic cu sume de bani în euro și spune că o altă persoană avea o datorie la ea.

Întrebată de ofițeri câți bani sunt în plicurile din geantă, Șapera spune că nu știe, dar susține că o persoană i-a restituit o datorie de 10.000 de euro, însă banii nu i-a numărat.

Ofițerii numără banii aflați în posesia Valericăi Șapera și găsesc într-un prim plic 83 de hârtii a câte 50 de euro iar în al doilea plic 67 de hârtii a câte 50 de euro.

În total, procurorii au găsit la Șapera suma de 7500 de euro. Anchetatorii au făcut ulterior percheziții la Valerica Șapera.

Influență asupra membrilor din comisia pentru acordarea cetățeniei din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie

Procurorii Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație au reținut-o ieri în flagrant pe Valerica Șapera și au acuzat-o oficial de săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și complicitate la dare de mită.

Anchetatorii susțin că fraudele pe obținerea cetățeniei au ajuns la o situație fenomen în România.

Pe 23 aprilie 2026, Șapera Valerica a pretins de la un martor suma de 7500 de euro pentru ea și pentru funcționari din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Valerica Șapera a lăsat martorul să creadă că ar avea influență asupra membrilor din comisia pentru acordarea cetățeniei din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, pe care îi va determina să urgenteze, până la finele anului 2026, procedura de soluționare a unei cereri de redobândire a cetățeniei române, depusă la ANC în data de 25.02.2026.

La data de 28.07.2026 numita Șapera Valerica a fost prinsă în flagrant după ce primise de la persoana în cauză suma de 7500 euro.

Un ucrainean și un tunisian – implicați

În dosarul Parchetului General sunt reținute 2 persoane, care urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.

A doua persoană – Maria Dimitriu, persoană cu dublă cetățenie, moldovenească și română, a fost și ea reținută iar procurorii au pus în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, complicitate la fals în înscrisuri oficiale și instigare la abuz în serviciu.

La data de data de 02.10.2025, Maria Dimitriu i-a pretins unei persoane (martor ) suma de 5000 de euro, necesară pregătirii dosarului pentru depunerea la Autoritatea Națională de Cetățenie în vederea redobândirii cetățeniei române, deși cunoștea că acesta este cetățean tunisian și nu are ascendenți născuți pe teritoriile României Mari, înainte de 1940.

În acest sens, Maria Dimitriu i-a creat martorului convingerea că are influență asupra funcționarilor ANC si l-a asigurat că la depunerea dosarului nu vor fi probleme, întrucât va fi însoțit de un avocat, iar cererea va fi primită de un funcționar cu care are relații apropiate.

Suma de bani, respectiv 5000 euro a fost remisă la data de 06.11.2025 de către martor inculpatei și unui cetățean ucrainean.

Au falsificat actele de stare civilă a bunicilor materni ca să arate că, în mod nereal, cei doi s-au născut la Odesa, înainte de 1940

În perioada 07.11.2025-26.01.2026, la solicitarea inculpatei Maria Dimitriu și a cetățeanului ucrainean, persoane neidentificate aflate pe teritoriul Ucrainei, au plăsmuit actele de stare civilă ale bunicilor materni ai martorului, respectiv extrase din din Registrul de Stat al actelor de stare civilă a cetățenilor din Ucraina, certificate de deces emise de autoritățile ucrainene.

Procurorii susțin că cetățeanul ucrainean a efectuat mai multe deplasări din România în Ucraina, unde prin intermediul legăturilor sale a falsificat actele de stare civilă ale bunicilor martorului, respectiv actele de naștere, care să ateste în mod nereal că cei doi s-au născut anterior anului 1940, în regiunea Odesa (regiunea Odesa nefiind inclusă în granițele României Mari din perioada interbelică – n.n), actele de căsătorie ale bunicilor, actele de deces ale bunicilor martorului.

La data de 26.01.2026 aceste acte plăsmuite au fost remise martorului, care a fost sprijinit ulterior, la data de 25.02.2026, în vederea depunerii cererii de redobândire a cetățeniei române.

La data de 18.11.2025 numita Dimitriu Maria a determinat un funcționar din cadrul Autorității Nationale de Cetățenie să înregistreze în evidențele instituției un număr de 5 (cinci) cereri pentru redobândirea cetățeniei române pentru un număr de 5 persoane, fără ca aceste persoane să se prezinte personal în fața funcționarului de la registratura autorității.

Pe 18 decembrie 2025, procurorii au făcut 37 percheziții domiciliare într-o investigație vizând dobândirea frauduloasă a cetăţeniei române.