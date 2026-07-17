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Turcia: 17 oficiali ai unor cluburi de fotbal, inclusiv de la Galatasaray și Beșiktaș, au fost reținuți într-un dosar de pariurile ilegale și trucare de meciuri

Autoritățile turce au reținut vineri 17 oficiali ai unor cluburi de fotbal, în cadrul unei anchete ample privind pariurile ilegale și presupuse cazuri de manipulare a meciurilor. Printre cei vizați se numără și patru oficiali ai cluburilor Galatasaray și Beșiktaș.
Turcia: 17 oficiali ai unor cluburi de fotbal, inclusiv de la Galatasaray și Beșiktaș, au fost reținuți într-un dosar de pariurile ilegale și trucare de meciuri
Sursa foto: Pexels
Radu Mocanu
17 iul. 2026, 18:08, Știri externe
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Autoritățile din Turcia au desfășurat vineri o serie de percheziții simultane în Istanbul și în alte nouă provincii, în urma cărora au fost reținuți 17 oficiali ai unor cluburi de fotbal, suspectați de implicare în activități legate de pariuri ilegale, notează Associated Press

Anchetatorii au constatat că suspecții ar fi plasat pariuri sportive în timp ce ocupau funcții oficiale în cadrul cluburilor, după ce au analizat datele platformelor legale de pariuri pentru perioada 2020-2026. 

Printre persoanele reținute se află și patru membri ai conducerii unor cluburi de primă ligă din Istanbul, Galatasaray și Beșiktaș. Totodată, autoritățile au emis mandate de reținere și pentru alți doi suspecți, care nu au fost încă arestați.  

„Continuăm cu hotărâre lupta împotriva pariurilor ilegale, a violenței în sport, a manipulării meciurilor și a produselor infracțiunii. Orice structură, relație sau acțiune suspectă care subminează spiritul sportului și pune sub semnul întrebării credibilitatea fotbalului va fi investigată cu fermitate”, a transmis ministrul Justiției, Akin Gurlek. 

Scandalul privind pariurile ilegale din fotbalul turc a izbucnit în luna octombrie, după ce Federația Turcă de Fotbal a deschis o investigație privind suspiciuni că arbitri ar fi pariat pe meciuri. Scandalul s-a extins rapid, ajungând ca în decembrie să fie reținute 46 de persoane, printre care jucători, președinți de cluburi sau comentatori. 

Scandalul de corupție reprezintă o lovitură extrem de grea pentru fotbalul din Turcia care a marcat o perioadă de revenire în special prin calificarea la Campionatul Mondial din 2026, după o absență de 24 de ani. 

De asemenea, țara se pregătește să găzduiască, alături de Italia, Campionatul European de fotbal din anul 2032. 

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