Lamine Yamal, victima unei tentative de jaf la câteva ore după victoria din semifinalele Cupei Mondiale

Lamine Yamal a fost victima unei tentative de jaf, la doar câteva ore după ce a dus Spania în finala Cupei Mondiale, potrivit The Sun.

Tânărul superstar al Barcelonei, în vârstă de 19 ani, a câștigat meciul de marți seara din penalty. Spania a obținut o victorie uimitoare cu 2-0 împotriva Franței, în cadrul semifinalei Campionatului Mondial.

Două persoane au încercat să jefuiască locuința lui Yamal

Două persoane cu glugi au încercat să-i jefuiască locuința fotbalistului din Barcelona, potrivit sursei citate.

Persoanele au fost văzute urcate pe un zid, care înconjura proprietatea sa în primele ore ale dimineții.

Înainte ca cei doi să poată încerca să forțeze intrarea, echipa de securitate privată a lui Yamal a intrat în acțiune.

Persoanele au fugit după ce au realizat că au fost filmate

Cele două persoane au fugit după ce și-au dat seama că fuseseră surprinse de camerele de filmat din jurul casei, mai arată sursa.

Poliția catalană a deschis o anchetă după ce a intrat în posesia fotografiilor cu cele două persoane.

Polițiștii s-au grăbit la adresă când agentul de securitate privat al lui Yamal a declanșat protocolul de urgență.

Poliția a deschis un dosar penal

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru tentativă de jaf cu forța. ivizia de Investigații Criminale analizează înregistrările camerelor de supraveghere în încercarea de a identifica suspecții.

Proprietatea lui Lamine Yamal a fost deținută anterior de fostul fundaș al Barcelonei, Gerard Pique, și de cântăreața columbiană Shakira. Cei doi dețineau proprietatea înainte de despărțirea lor din 2022, potrivit aceleiași surse.

Alți coechipieri ai lui Lamine Yamal au fost jefuiți

Alți doi coechipieri ai lui Yamal, de la Barcelona, au fost victimele ale unor jafuri în februarie.

Lui Pau Cubarsi i-a fost furat un ceas de lux. Niște intruși au furat bani și bijuterii din casa lui Joan Garcia câteva zile mai târziu, mai specifică sursa citată.