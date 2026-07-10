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Un recidivist a ajuns din nou în Arest după ce și-a bătut iubita într-un apartament din Sf. Gheorghe

Un bărbat din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, recent eliberat din penitenciar după o condamnare pentru fapte violente, a fost arestat preventiv după ce și-ar fi agresat concubina în locuință. Polițiștii îl cercetează pentru violență în familie.
Un recidivist a ajuns din nou în Arest după ce și-a bătut iubita într-un apartament din Sf. Gheorghe
Foto Pixabay
Laura Buciu
10 iul. 2026, 18:27, Social
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Potrivit Poliției Covasna, bărbatul din Sfântu Gheorghe a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru violență în familie, după ce și-a agresat concubina în timpul unui conflict izbucnit în locuință.

Poliția Covasna precizează că incidentul a avut loc în noaptea de 9 iulie, în jurul orei 01:50, când oamenii legii au fost sesizați că o femeie este lovită de partenerul său într-un apartament din Sfântu Gheorghe.

Echipajele de poliție au intervenit imediat, iar primele verificări au indicat că agresiunea ar fi avut loc pe fondul unui conflict spontan și al consumului de băuturi alcoolice.

Femeia prezenta urme vizibile de violență la nivelul feței, însă a refuzat acordarea îngrijirilor medicale.

Bărbatul a părăsit locul incidentului înainte de sosirea polițiștilor, însă a fost identificat în urma activităților de căutare și dus la sediul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe pentru audieri.

În urma administrării probelor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Anchetatorii precizează că bărbatul este recidivist și fusese eliberat recent din penitenciar, după executarea unei pedepse privative de libertate pentru infracțiuni comise cu violență. Acesta a fost prezentat vineri judecătorului de drepturi și libertăți, care a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului, în cadrul dosarului penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

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