Pastor din Călățele, arestat preventiv după acuzații de viol și agresiune sexuală asupra a patru tinere

Un bărbat în vârstă de 66 de ani din comuna Călățele, județul Cluj, cunoscut ca lider spiritual al unei grupări religioase, a fost reținut de polițiști și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru viol și agresiune sexuală, scrie Cluj24.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, miercuri, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Ulterior, magistrații Judecătoriei Huedin au admis propunerea procurorilor și au decis arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat două percheziții domiciliare la imobile aflate în orașul Huedin și în comuna Călățele, ambele aparținând suspectului.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi profitat de poziția sa de lider religios și de încrederea pe care tinerele o aveau în el pentru a comite faptele.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în cursul anului 2023, profitând de poziția de lider spiritual în cadrul unei grupări religioase pe care o coordona și de încrederea pe care persoanele vătămate o aveau în acesta, bărbatul de 66 de ani, din comuna Călățele, ar fi comis acte de natură sexuală asupra unei tinere, de 17 ani, fără consimțământul acesteia.

De asemenea, în perioada 2023-2024, acesta ar fi agresat sexual alte trei tinere cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, prin atingeri cu caracter sexual, faptele fiind săvârșite în contextul unor întâlniri cu caracter religios organizate la domiciliul său.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

La aceeași dată, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin a formulat propunere de arestare preventivă, aceasta fiind admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Huedin, fiind dispusă arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile”, relatează IPJ Cluj.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și toate circumstanțele în care au fost comise faptele.