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O femeie a fost violată în Sectorul 2, sub amenințarea cuțitului. Cum și-a asigurat scăparea

O femeie a fost violată sâmbătă noaptea, în parcarea din fața unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei, când a ieșit din bloc pentru a merge la magazinul non-stop. Agresorul a amenințat cu un cuțit pentru ca femeia să accepte actul sexual.
O femeie a fost violată în Sectorul 2, sub amenințarea cuțitului. Cum și-a asigurat scăparea
Fotografie cu scop ilustrativ
Laura Buciu
06 iul. 2026, 15:23, Social
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Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a dispus, duminică, punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul D.V.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și lipsire de libertate în mod ilegal.

În fapt, în noaptea de sâmbătă, în intervalul orar 00:55-01:05, în timp ce victima a coborât din scara blocului pentru a se îndrepta către un magazin non-stop, a fost luată prin surprindere de inculpatul D.V.I., care purta mănuși chirurgicale și avea asupra sa un cuțit de 38 cm, cu o lamă de 23 cm.

Bărbatul s-a poziționat în spatele femeii, acoperindu-i gura cu mâna, punându-i cuțitul la gât și forțând-o să se deplaseze în parcarea din apropiere, unde, sub constrângerea fizică produsă de amenințarea cu cuțitul ce a dus la imposibilitatea acesteia de a-și exprima voința, a pipăit-o în zona intimă și a încercat să o dezbrace iar apoi a întreținut cu victima un act sexual oral.

Ulterior, în încercarea de a-și asigura scăparea, femeia i-a propus să întrețină relații sexuale la domiciliul său, lucru cu care inculpatul a fost de acord.

„Pe perioada deplasării, inculpatul D.V.I. a lipsit-o de libertate în mod nelegal pe persoana vătămată prin aceea că, sub amenințarea cu cuțitul și ținând-o strâns de mână, a condus-o pe aceasta către domiciliul său, iar în momentul în care au ajuns în dreptul scării, profitând de un moment de neatenție al inculpatului, persoana vătămată a reușit să scape intrând în scara blocului, asigurând, totodată, ușa de la intrarea în bloc. Persoana vătămată a apelat serviciul 112 iar la fața locului s-a deplasat, la scurt timp, un echipaj de poliție, care, pe baza semnalmentelor furnizate de persoana vătămată, l-a depistat pe inculpatul D.V.I., care se deplasa pe stradă, având asupra sa cuțitul folosit la săvârșirea faptelor”, transmit, luni, procurorii.

Prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 4 iulie, s-a dispus reţinerea inculpatului D.V.I., pe o perioadă de 24 de ore. La data de 5 iulie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București a admis propunerea procurorului și a dispus luarea arestării preventive pentru o perioadă de 30 zile.

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