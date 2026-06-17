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Omul de afaceri rus Ilia Traber, reținut într-o anchetă privind o presupusă crimă la comandă

Omul de afaceri rus Ilia Traber, una dintre figurile influente ale mediului de afaceri din Sankt Petersburg, ar fi fost reținut de autorități în cadrul unei anchete privind o presupusă crimă la comandă, potrivit informațiilor apărute miercuri în presa rusă și preluate de Reuters.
Omul de afaceri rus Ilia Traber, reținut într-o anchetă privind o presupusă crimă la comandă
Andrei Rachieru
17 iun. 2026, 17:16, Știri externe
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Până în acest moment, autoritățile ruse nu au confirmat oficial reținerea, iar o companie controlată de Traber nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Imagini care par să surprindă momentul arestării lui Traber au fost difuzate de mai multe publicații ruse, alimentând speculațiile privind implicarea sa într-un dosar penal de mare amploare.

Legături cu un caz vechi de omor

Potrivit publicației online Fontanka, cea mai citită din Sankt Petersburg, anchetatorii au efectuat percheziții la mai multe proprietăți ale omului de afaceri, iar unul dintre asociații săi ar fi fost, de asemenea, reținut.

Surse citate de ziar susțin că ancheta ar fi legată de împușcarea mortală, în 2020, a omului de afaceri și politicianului Aleksandr Petrov.

Agenția de presă Interfax a relatat, citând surse din forțele de ordine, că reținerea este conectată la un vechi dosar de omor. Canale media apropiate de structurile de securitate afirmă că este vorba despre o posibilă crimă la comandă.

Interese strategice

Surse media independente susțin că Traber, în vârstă de 75 de ani, ar fi locuit în Europa în ultimii ani și s-ar fi întors recent în Rusia pentru a participa la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

Conform registrelor corporative ruse, el deținea anul trecut 31,7% din portul Primorsk, un proiect strategic pentru exporturile rusești din Marea Baltică.

Portul, aflat încă în construcție, este destinat să gestioneze până la 65 de milioane de tone de marfă anual și să devină un punct-cheie al Rutei Maritime Arctice, un proiect susținut de președintele rus Vladimir Putin.

Relații controversate și trecutul din anii ’90

Traber a intrat în atenția publicului în anii ’90, fiind asociat cu gruparea Tambov, cunoscută pentru influența sa în crima organizată din Sankt Petersburg. Ulterior, acesta a preluat controlul asupra unor active portuare strategice, într-o perioadă în care Vladimir Putin ocupa funcția de viceprimar al orașului.

Presa rusă a relatat de-a lungul anilor despre relații apropiate între cei doi, informații negate constant de Kremlin. După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, Traber ar fi fondat o organizație de sprijin pentru armata rusă.

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