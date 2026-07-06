Fiica soților Bodnariu, luată de autoritățile norvegiene, s-a căsătorit în România. Epilog fericit în povestea ce a inspirat filmul „Fjord”

La eveniment au participat rude și prieteni din România, Norvegia și Danemarca, inclusiv bunicii materni ai miresei și membri ai familiei extinse. Informațiile au fost făcute publice de senatorul Titus Corlățean, unul dintre politicienii români care s-au implicat în cazul Bodnariu în perioada în care copiii se aflau în custodia autorităților norvegiene.

„Pentru mine, adevăratul epilog al recent laureatului la Cannes «Fjord» a fost de fapt astăzi”, a scris Titus Corlățean, descriind-o pe Eliana drept „o mireasă fericită și împlinită” și precizând că noua familie intenționează să trăiască în România.

Potrivit senatorului, Eliana nu și-a pierdut legătura cu identitatea norvegiană moștenită de la mama sa și și-ar dori să viziteze, la un moment dat, țara în care și-a petrecut primii ani ai vieții.

Eliana avea nouă ani când a fost luată de lângă părinți

Cazul Bodnariu a început în noiembrie 2015. Marius Bodnariu, cetățean român și specialist IT, și soția sa, Ruth, norvegiancă și asistentă medicală, locuiau în localitatea Redal, din comuna Naustdal, alături de cei cinci copii ai lor.

Pe 16 noiembrie 2015, serviciul norvegian pentru protecția copilului, cunoscut sub numele de Barnevernet, a intervenit în urma unor acuzații privind posibile pedepse fizice aplicate copiilor. Eliana, care avea atunci nouă ani, și sora sa mai mică ar fi relatat la școală că primeau „corecții fizice” din partea părinților.

Cei cinci copii, dintre care cel mai mic avea doar câteva luni, au fost separați și plasați în trei familii surogat. Reprezentanții familiei au susținut atunci că decizia a fost disproporționată și au acuzat inclusiv existența unei componente legate de credința penticostală a părinților. Autoritățile norvegiene au transmis însă că ancheta nu avea la bază motive religioase.

Proteste în România, Europa și Statele Unite

Cazul a provocat una dintre cele mai ample mobilizări internaționale în sprijinul unei familii de români din diaspora. Mii de persoane au participat la proteste organizate la București și în alte orașe din țară, dar și în Statele Unite, Canada, Irlanda, Spania, Marea Britanie și Danemarca.

La manifestația din Piața Victoriei din ianuarie 2016 au participat peste 2.000 de persoane. Titus Corlățean, prezent la protest, anunța atunci demersuri la nivelul Consiliului Europei și al Parlamentului României pentru reunirea familiei. O delegație de parlamentari români, din care au făcut parte Corlățean și Ben-Oni Ardelean, a mers ulterior în Norvegia pentru discuții cu autoritățile și reprezentanții comunității românești.

După aproximativ șapte luni de separare, autoritățile locale și părinții au ajuns la o înțelegere, iar în iunie 2016 toți cei cinci copii au revenit în familie. La scurt timp, Marius și Ruth Bodnariu au părăsit Norvegia și s-au stabilit definitiv în România, în zona Brașovului.

Povestea care a stat la baza filmului „Fjord”

Cazul familiei Bodnariu a revenit în atenția publică în 2026, odată cu lansarea filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu și avându-i în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Filmul urmărește o familie româno-norvegiană, Gheorghiu, care se stabilește într-un sat izolat de lângă un fiord. Viața acesteia este dată peste cap după ce fiica adolescentă apare la școală cu vânătăi, iar autoritățile încep să analizeze modul tradițional și profund religios în care sunt crescuți copiii. Pelicula are o durată de 146 de minute.

Cristian Mungiu a precizat că „Fjord” nu reprezintă o reconstituire fidelă a cazului Bodnariu. Regizorul a folosit elemente din mai multe situații reale și a introdus personaje și întâmplări fictive pentru a explora conflictul dintre valorile tradiționale și cele progresiste, precum și limitele intervenției statului în viața unei familii.

„Fjord” a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes din 2026. Este al doilea trofeu de acest fel obținut de Cristian Mungiu, după succesul din 2007 cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.