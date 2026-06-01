Cristian Mungiu aduce „Fjord”, filmul premiat cu Palme d’Or, mai devreme în fața publicului din România. Când va avea loc proiecția specială

Evenimentul vine după interesul uriaș stârnit de succesul filmului la Cannes, unde „Fjord” a obținut cel mai important premiu al festivalului. Pentru Cristian Mungiu, distincția marchează al doilea Palme d’Or din carieră, după cel câștigat în 2007 cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Regizorul a explicat că premiera oficială a filmului în România nu are încă o dată stabilită, din motive care țin atât de distribuție, cât și de calendarul internațional al producției.

„În acest moment, nu știm foarte bine și nu putem spune cu precizie când va fi organizată premiera în România a filmului «Fjord», din niște cauze obiective”, a spus Cristian Mungiu.

Potrivit acestuia, lansarea oficială depinde de mai mulți factori, printre care programul sălilor de cinema, găsirea unei săli potrivite pentru eveniment și disponibilitatea echipei filmului.

„Depinde de programul sălilor, depinde de identificarea unei săli potrivite ca să putem face o premieră. Acea premieră, desigur, ne dorim să îi invite pe Sebastian Stan și pe Renate Reinsve, să vină, să fie echipa filmului”, a precizat regizorul.

Un alt element important este data lansării în Statele Unite. Cristian Mungiu a explicat că „Fjord” intră într-o etapă importantă de promovare internațională, în contextul sezonului de premii din industria americană.

„Depinde, totodată, de data la care acest film va fi lansat în Statele Unite. În momentul de față avem șansa de a ne promova în sezonul premiilor, pentru Oscaruri și toate celelalte premii ale sezonului american”, a spus Mungiu.

Regizorul a adăugat că premiera oficială din România ar putea avea loc abia spre finalul anului sau la începutul anului viitor.

„Cel mai probabil, premiera în România va fi undeva în lunile octombrie și ianuarie”, a transmis Cristian Mungiu.

Pentru că intervalul până la lansarea oficială este încă mare, iar filmul va începe să aibă premiere în mai multe țări, Cristian Mungiu spune că a fost găsită o soluție pentru spectatorii din România care vor să vadă pelicula mai devreme.

„Pentru că mai durează atât de mult până atunci și pentru că, până în august, filmul va începe să aibă premiere în lume, în Franța și în alte țări, și pentru că există foarte multe emoții în România generate de acest Palme d’Or, am reușit să obținem o înțelegere cu Cinema City”, a declarat cineastul.

Astfel, „Fjord” va fi prezentat într-o avanpremieră specială, sub forma unei singure proiecții

„Am obținut înțelegerea la un loc pentru ca să putem organiza o avanpremieră cu «Fjord», acum, cât mai curând, pentru cei care sunt curioși. Această avanpremieră va avea loc sub forma unei proiecții unice, în data de 13 iunie, la ora 19:00”, a anunțat Cristian Mungiu.

Regizorul spune că decizia a fost luată în semn de respect pentru publicul din România, mai ales după reacțiile puternice apărute în urma premiului de la Cannes.

„O facem din respect pentru publicul de acasă, pentru cei care vor să vină să descopere filmul acum și nu au răbdare până la premiera oficială”, a spus Mungiu.

Cristian Mungiu a mai precizat că, înaintea proiecției, publicul va putea vedea și imagini noi din film, diferite de cele promovate până acum în contextul Festivalului de la Cannes.

„Aștept să vă prezentăm câteva imagini în plus din acest film, față de cele pe care le-ați văzut promovate în legătură cu Cannes”, a mai spus regizorul.

„Fjord” îi are în distribuție pe Sebastian Stan și Renate Reinsve și spune povestea unei familii româno-norvegiene aflate în centrul unui conflict cu autoritățile de protecție a copilului din Norvegia. Filmul a fost descris, după premiera de la Cannes, ca o dramă tensionată despre familie, diferențe culturale, credință, instituții și limitele intervenției statului în viața privată.