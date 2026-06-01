Prima pagină » Social » Cristian Mungiu aduce „Fjord”, filmul premiat cu Palme d’Or, mai devreme în fața publicului din România. Când va avea loc proiecția specială

Cristian Mungiu aduce „Fjord”, filmul premiat cu Palme d’Or, mai devreme în fața publicului din România. Când va avea loc proiecția specială

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu și premiat cu Palme d’Or la Festivalul de la Cannes 2026, va putea fi văzut în România înainte de premiera oficială. Cineastul a anunțat că pelicula va avea o proiecție unică în toată țara, pe 13 iunie, de la ora 19:00.
Peste 10 kilograme de canabis și un kilogram de cocaină, aduse din Spania prin curier. Un bărbat a fost arestat
Peste 10 kilograme de canabis și un kilogram de cocaină, aduse din Spania prin curier. Un bărbat a fost arestat
Incendiu violent la un restaurant de pe Șoseaua Colentina din București. Focul a cuprins și trei spații comerciale
Incendiu violent la un restaurant de pe Șoseaua Colentina din București. Focul a cuprins și trei spații comerciale
Ministrul Economiei, despre politicieni: Sper că majoritatea ar refuza un plic, dar nu sunt convins de asta (VIDEO)
Ministrul Economiei, despre politicieni: Sper că majoritatea ar refuza un plic, dar nu sunt convins de asta (VIDEO)
Un polițist în misiune a fost mușcat de un câine asmuțit de un bărbat împotriva căruia fusese emis un ordin de protecție
Un polițist în misiune a fost mușcat de un câine asmuțit de un bărbat împotriva căruia fusese emis un ordin de protecție
Rareș Hopincă: Lenea mă enervează cel mai tare în administrația locală (VIDEO)
Rareș Hopincă: Lenea mă enervează cel mai tare în administrația locală (VIDEO)
Gabriel Negreanu
01 iun. 2026, 12:10, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Evenimentul vine după interesul uriaș stârnit de succesul filmului la Cannes, unde „Fjord” a obținut cel mai important premiu al festivalului. Pentru Cristian Mungiu, distincția marchează al doilea Palme d’Or din carieră, după cel câștigat în 2007 cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Vezi galeria foto
6 poze

Regizorul a explicat că premiera oficială a filmului în România nu are încă o dată stabilită, din motive care țin atât de distribuție, cât și de calendarul internațional al producției.

„În acest moment, nu știm foarte bine și nu putem spune cu precizie când va fi organizată premiera în România a filmului «Fjord», din niște cauze obiective”, a spus Cristian Mungiu.

Potrivit acestuia, lansarea oficială depinde de mai mulți factori, printre care programul sălilor de cinema, găsirea unei săli potrivite pentru eveniment și disponibilitatea echipei filmului.

„Depinde de programul sălilor, depinde de identificarea unei săli potrivite ca să putem face o premieră. Acea premieră, desigur, ne dorim să îi invite pe Sebastian Stan și pe Renate Reinsve, să vină, să fie echipa filmului”, a precizat regizorul.

Un alt element important este data lansării în Statele Unite. Cristian Mungiu a explicat că „Fjord” intră într-o etapă importantă de promovare internațională, în contextul sezonului de premii din industria americană.

„Depinde, totodată, de data la care acest film va fi lansat în Statele Unite. În momentul de față avem șansa de a ne promova în sezonul premiilor, pentru Oscaruri și toate celelalte premii ale sezonului american”, a spus Mungiu.

Regizorul a adăugat că premiera oficială din România ar putea avea loc abia spre finalul anului sau la începutul anului viitor.

„Cel mai probabil, premiera în România va fi undeva în lunile octombrie și ianuarie”, a transmis Cristian Mungiu.

Pentru că intervalul până la lansarea oficială este încă mare, iar filmul va începe să aibă premiere în mai multe țări, Cristian Mungiu spune că a fost găsită o soluție pentru spectatorii din România care vor să vadă pelicula mai devreme.

„Pentru că mai durează atât de mult până atunci și pentru că, până în august, filmul va începe să aibă premiere în lume, în Franța și în alte țări, și pentru că există foarte multe emoții în România generate de acest Palme d’Or, am reușit să obținem o înțelegere cu Cinema City”, a declarat cineastul.

Astfel, „Fjord” va fi prezentat într-o avanpremieră specială, sub forma unei singure proiecții

„Am obținut înțelegerea la un loc pentru ca să putem organiza o avanpremieră cu «Fjord», acum, cât mai curând, pentru cei care sunt curioși. Această avanpremieră va avea loc sub forma unei proiecții unice, în data de 13 iunie, la ora 19:00”, a anunțat Cristian Mungiu.

Regizorul spune că decizia a fost luată în semn de respect pentru publicul din România, mai ales după reacțiile puternice apărute în urma premiului de la Cannes.

„O facem din respect pentru publicul de acasă, pentru cei care vor să vină să descopere filmul acum și nu au răbdare până la premiera oficială”, a spus Mungiu.

Cristian Mungiu a mai precizat că, înaintea proiecției, publicul va putea vedea și imagini noi din film, diferite de cele promovate până acum în contextul Festivalului de la Cannes.

„Aștept să vă prezentăm câteva imagini în plus din acest film, față de cele pe care le-ați văzut promovate în legătură cu Cannes”, a mai spus regizorul.

„Fjord” îi are în distribuție pe Sebastian Stan și Renate Reinsve și spune povestea unei familii româno-norvegiene aflate în centrul unui conflict cu autoritățile de protecție a copilului din Norvegia. Filmul a fost descris, după premiera de la Cannes, ca o dramă tensionată despre familie, diferențe culturale, credință, instituții și limitele intervenției statului în viața privată.

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
CTP pune la îndoială acțiunile lui Nicușor Dan după incidentul de la Galați: „De ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi domnul Dan?”
Gandul
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cristian Mungiu, după al doilea Palme d’Or: „Statul datorează 130.000.000 de euro cinematografiei. Să nu investim doar în kilometri de autostradă”
Libertatea
Lidl vinde produse pentru copii sub 50 de lei. Au o gamă variată pentru Ziua Copilului
CSID
Cod Rutier 2026: De la ce vârstă poate sta copilul pe scaunul din față? Regula pe care mulți părinți o ignoră
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia