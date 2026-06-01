„Apa nu iartă! Ai grijă!” Mesajul transmis de IGSU înaintea sezonului estival

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară, în perioada 1 iunie - 31 august, campania națională de informare și prevenire „Apa nu iartă! Ai grijă!”, prin care autoritățile încearcă să reducă numărul accidentelor și al deceselor provocate de înec în timpul verii.
Maria Miron
01 iun. 2026, 11:52, Social
Mesajele campaniei vor fi difuzate pe rețeaua de panouri electronice stradale ale partenerilor instituționali, în peste 170 de locații din țară, precum și prin intermediul mass-media și al platformelor de comunicare publică.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), inițiativa urmărește creșterea gradului de conștientizare privind pericolele asociate scăldatului și promovarea unui comportament responsabil în apropierea apei.

Recomandările salvatorilor

„Prin impactul vizual al materialelor și prin recomandările preventive transmise, campania urmărește reducerea numărului de accidente și tragedii produse în timpul scăldatului, în special în zonele neamenajate sau nesupravegheate”, a transmis luni instituția.

În cadrul campaniei, cetățenii sunt îndemnați să respecte câteva reguli esențiale de siguranță: să nu sară în ape necunoscute, să evite consumul de alcool înainte de înot, să supravegheze permanent copiii aflați în apă sau în apropierea acesteia și să respecte interdicțiile privind scăldatul în zonele periculoase sau neamenajate.

IGSU: multe tragedii pot fi prevenite

IGSU atrage atenția că, în fiecare sezon cald, incidentele produse în mediul acvatic provoacă pierderi de vieți omenești, multe dintre acestea putând fi prevenite.

„IGSU rămâne mereu pregătit să intervină pentru salvarea vieților, însă siguranța începe cu responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Este esențial ca oamenii să fie conștienți de pericolele la care se expun atunci când aleg să se scalde în locuri neamenajate”, au precizat reprezentanții inspectoratului.

Zone cu risc ridicat de înec

În sezonul estival de anul trecut, pompierii militari au intervenit în 191 de misiuni de căutare-salvare în mediul acvatic la nivel național, în ușoară scădere față de anul anterior.

Cele mai multe intervenții au fost înregistrate în județele Bacău, Brăila, Călărași, Constanța, Dolj și Iași, unde pericolul de înec s-a dovedit mai ridicat decât în alte zone ale țării.

