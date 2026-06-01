ANM: Vreme instabilă în București până marți seara. Sunt anunțate ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului

În intervalul 1 iunie, ora 12:00 – 2 iunie, ora 09:00, cerul va fi variabil, dar cu înnorări temporar accentuate, în special după-amiaza și pe parcursul nopții.

Sunt prognozate perioade cu averse moderate cantitativ, care pot acumula în general între 10 și 15 litri pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul averselor sunt posibile intensificări de scurtă durată, cu viteze de până la 40-45 km/h.

Temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru începutul lunii iunie. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 26 de grade Celsius, iar minima nopții va fi cuprinsă între 13 și 15 grade.

Probabilitate ridicată de averse și marți după-amiază

Potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul 2 iunie, ora 09:00 – 22:00, vremea va rămâne instabilă în București.

Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara va crește probabilitatea apariției averselor și a descărcărilor electrice.

Vântul va continua să sufle slab și moderat, iar temperatura maximă a zilei se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius.

Fără avertizări meteo pentru Capitală

Deși sunt așteptate episoade de ploaie și fenomene electrice, meteorologii precizează că pentru municipiul București nu sunt în vigoare mesaje de atenționare sau avertizare meteorologică în intervalul 1 iunie, ora 12:00 – 2 iunie, ora 22:00.

Vremea în țară

ANM a emis luni două avertizări cod galben de instabilitate atmosferică pentru intervalul 1 iunie, ora 12 – 2 iunie, ora 22. Sunt vizate Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sudul Moldovei.

Prima avertizare Cod galben este valabilă de luni, ora 12, până marți, ora 10.

Sunt vizate Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sudul și sud-vestul Moldovei. În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp. Pe spații mici pot cădea 40–60 l/mp în intervale scurte.

A doua avertizare este valabilă marți, 2 iunie, între orele 10 și 22.

Zonele afectate sunt cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și Dobrogea. Fenomenele sunt similare: averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile așteptate sunt de 15–25 l/mp, izolat 30–40 l/mp. ANM precizează că instabilitate atmosferică va fi pe arii restrânse și în restul țării.