De 1 Iunie, copiii pot vizita gratuit Trenul Regal și Palatul Parlamentului. Programul evenimentelor din București

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA organizează luni, 1 iunie 2026, între orele 10:00 și 14:00, în Gara de Nord, evenimentul „Descoperă Lumea Feroviară”, dedicat Zilei Copilului.

Participanții vor putea vizita gratuit Trenul Regal, Trenul Prezidențial, Salonul Regal din Gara de Nord și Muzeul CFR.

Totodată, copiii vor avea parte de activități interactive și surprize pregătite în colaborare cu Opera Comică pentru Copii, Clubul Copiilor Sector 5 și Asociația Redescoperă Istoria.

La eveniment vor participa și reprezentanți ai Poliției Transporturi Feroviare și ai altor structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Ziua Copilului la Senatul României

Tot pe 1 iunie, între orele 10:00 și 17:00, Senatul României își deschide porțile pentru copii și familiile acestora.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, îi invită pe cei mici să viziteze una dintre cele mai importante instituții ale statului și, în mod special, biroul președintelui Senatului, considerat unul dintre cele mai mari birouri oficiale din lume.

Vizitatorii vor avea ocazia să descopere spațiile istorice ale instituției și să afle mai multe despre activitatea Parlamentului.

Porți deschise și la Camera Deputaților

Camera Deputaților găzduiește, de asemenea, evenimente dedicate Zilei Copilului, în cadrul programului „Porți deschise la Camera Deputaților”.

Copiii vor putea explora sălile Palatului Parlamentului, vor participa la jocuri și activități recreative și vor avea ocazia să descopere, într-un mod interactiv, cum funcționează una dintre cele mai importante instituții ale statului.

Programul include și ateliere sportive, menite să promoveze mișcarea, disciplina și spiritul de echipă.