Vremea se va răci semnificativ la București în următoarele două zile față de intervalul anterior, potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru perioada 28–29 mai 2026.
Cum se schimbă vremea la București. Maximele scad și apar aversele
Andreea Tobias
28 mai 2026, 10:21, Știrile zilei
Joi, 28 mai, cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei sunt posibile averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul zilei. Rafalele pot atinge 40 – 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 24 – 25 de grade, iar minimă de 9–12 grade.

Vineri dimineață – răcoare, apoi cer variabil

Vineri, 29 mai, vremea se îmbunătățește. Dimineața va fi răcoroasă, dar cerul rămâne variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se menține la 24–25 de grade.

Informare meteorologică activă până vineri seară

Pentru întregul interval 28 mai, ora 10 –  29 mai, ora 23, Bucureștiul se află sub o informare meteorologică. Aceasta vizează instabilitatea atmosferică și intensificările vântului.

Fenomenele nu sunt de intensitate extremă, dar meteorologii recomandă atenție sporită în special joi în timpul zilei.

