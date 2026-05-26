Vânt în Botoșani și Iași, apoi vremea se strică și în Maramureș, Transilvania și Moldova. În București urmează două zile de vreme caldă și cer senin

Județele Iași și Botoșani sunt sub cod galben de vânt, marți, iar de miercuri vremea se strică și în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei, unde sunt anunțate ploi. ANM a anunțat vreme caldă, cer senin și vânt slab în București.
Laura BuciuRadu Mocanu
26 mai 2026, 10:23, Știrile zilei
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în a doua parte a zilei de marți, în județele Botoșani și Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…65 km/h.

Ploi în Transilvania și Moldova

Din a doua parte a zilei de miercuri, în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi, local, de 15…25 l/mp.

Vremea în Capitală

Marți, de la ora 10:00 până la 21:00, maximele vor atinge  29-30 de grade, valori comparabile cu cele înregistrate în ziua precedentă, cerul va fi senin și vântul va sufla slab și moderat. 

Miercuri, în intervalul 09:00-23:00, temperaturile maxim vor ajunge la 31 de grade Celsius, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. 

„În intervalul 26 mai, ora 12 – 27 mai, ora 23, pentru municipiul București NU vor fi în vigoare mesaje de atenționare/avertizare meteorologică”, mai transmite ANM. 

