ANM: Vânt puternic joi și vineri în România. Ce județe sunt vizate

ANM a emis avertizări Cod galben de vânt puternic valabile joi și vineri în mai multe județe din țară.
Cosmin Pirv
21 mai 2026, 10:17, Social
Una dintre avertizările Cod galben emise de ANM este în vigoare joi, între orele 10.00 și 21.00.

Vor fi intensificări ale vântului de 50…65 km/h. Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați, Vrancea, Buzău, Brăila și Caraș-Severin.

O altă avertizare Cod galben este valabilă vineri între orele 6.00 și 21.00. Vântul va bate cu 50…65 km/h în județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați, Vrancea și Buzău.

De asemenea, până sâmbătă la ora 21.00 este în vigoare o informare meteorologică pentru toată țara.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…90 km/h.

