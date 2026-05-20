Vremea în Capitală: Averse și vânt până sâmbătă. Maximele ajung la 26 de grade

De miercuri dimineața până joi la ora 10.00, vremea în Capitală se va menține normală termic, dar va fi și ușor instabilă. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și noaptea vor fi averse (5…8 l/mp) și descărcări electrice Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 25-26 de grade, iar cea minimă de 12-14 grade.

De joi dimineața până vineri la ora 9.00, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse (6…8 l/mp, izolat peste 10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 23…25 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.

De vineri de la ora 9.00 până sâmbătă dimineața, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Temperatura maximă va fi de 21…23 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.