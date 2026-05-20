Un bărbat de 27 de ani din Timiș a fost arestat pentru pornografie infantilă

Un bărbat din Timiș a fost arestat pentru pornografie infantilă. La percheziții procurorii DIICOT au găsit un număr impresionant de fișiere conținînd fotografii și videoclipuri cu minori implicați în acte de natură sexuală.
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
20 mai 2026, 10:52, Social
Procurorii DIICOT Timișoara au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă în formă continuată.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu luna septembrie 2017 și până în luna aprilie 2026, inculpatul, în mod repetat, a descărcat, stocat, deținut și distribuit, în cadrul unei platforme online, imagini cu minori cu vârste între 5-10 ani, aflați în ipostaze sexuale explicite.
Pe parcursul percheziției domiciliare, au fost găsite și ridicate mai multe medii de stocare a datelor informatice. În urma accesului autorizat asupra unui dispozitiv mobil apartinând inculpatului au fost identificate un număr impresionant de fișiere conținînd fotografii și videoclipuri cu minori implicați în acte de natură sexuală”, au precizat procurorii DIICOT.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a dispus marți, arestarea preventivă a bărbatului, pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.

