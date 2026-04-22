Triplă crimă în Muntenegru: O mamă și-a denunțat fiul la poliție

Mama unui tânăr de 25 de ani, din Muntenegru, a anunțat Poliția că fiul ei este cel care ar fi comis o triplă crimă în Podgorica, miercuri dimineața, acesta mărturisind fapta acasă.
ALEXANDRA PANDREA / GMN via MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
22 apr. 2026, 10:03, Știri externe

Șeful Parchetului de Stat din Rozhaja, Aldin Kalaq, a anunțat că mama lui Vehid Muriç (25 de ani) a anunțat poliția după ce fiul ei a mărturisit crima din Podgorica, pentru care era suspectat, scrie Gazeta Express.

„I-a spus mamei sale că și-a pătat mâinile cu sânge și a părăsit casa. După un timp, ea a raportat acest lucru poliției”, a declarat Kalac.

El a subliniat că afirmațiile unor instituții media conform cărora suspectul ar fi fost reclamat pentru violență domestică nu sunt corecte.

„Mama nu a raportat nicio violență împotriva sa”, a adăugat Kalac, scrie RTCG.

Între timp, în ultimele ore, s-a relatat că Vehid Muric, suspectul în tripla crimă din Podgorica, a fost arestat.

Mass-media din Muntenegru relatează că acesta a fost încătușat în centrul orașului Rozhaja.

El este suspectat că a ucis trei victime miercuri dimineață în cartierul „Stari Aerodrom” (Aeroportul Vechi) din Podgorica: Denis Hot, de 28 de ani, Nezrin Hot, de 27 de ani, din Rozaja, și Kenan Miraljemovic, de 56 de ani, despre care se spune că este cetățean sârb.

Motivul din spatele acestui eveniment tragic este încă necunoscut.

Conform informațiilor inițiale de la fața locului, se bănuiește că omorul a fost comis cu ajutorul unei arme libere, în urma unor dispute personale.

