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Un avion al NASA a depășit bariera sunetului în cadrul primului zbor de testare supersonic

Aeronava experimentală X-59 a NASA a zburat, pentru prima dată cu o viteză mai mare decât cea a sunetului, marcând un pas important în dezvoltarea tehnologiei zborului supersonic silențios.
Un avion al NASA a depășit bariera sunetului în cadrul primului zbor de testare supersonic
Sursă foto: Captură ecran / X
Daiana Rob
06 iun. 2026, 20:48, Știri externe
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Pilotul de încercare al NASA, Jim „Clue” Less, a decolat și a aterizat la Baza Aeriană Edwards din California, atingând o viteză maximă de aproximativ Mach 1,1 (1.147 km/h) și o altitudine de 13.228 de metri, potrivit Euronews. 

Zborul avionului a început vineri la ora 11:08, ora locală (20:08 CEST) și a durat 81 de minute. Echipa de ingineri s-a concentrat pe capacitățile de zbor atât la viteze subsonice, cât și la viteze supersonice.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, s-a declarat recunoscător față de echipa comună NASA și Lockheed Martin.

„Sunt recunoscător echipei NASA și Lockheed Martin Skunk Works pentru ajutorul acordat în a ne aduce în acest punct și sper că aceasta este prima dintr-o serie de colaborări pe măsură ce reconstruim portofoliul de avioane X al NASA”, a precizat el.

Aeronava X-59 este proiectată să zboare la viteze supersonice, producând doar un zgomot surd, în loc de un bubuit sonic puternic. Pentru acest zbor, un avion de urmărire F-15 al NASA a zburat în apropiere pentru a monitoriza X-59.

Bubuiturile sonice puternice ale avionului F-15 au acoperit orice sunet produs de X-59.

Premiera stabilită de acest zbor care a spart bariera sunetului, vine după o perioadă lungă de testare. De la primul zbor desfășurat în octombrie anul trecut, echipa a efectuat 16 zboruri de testare în ultimele 90 de zile.

Peste câteva zile, se preconizează că avionul va efectua primul său zbor în „condiții de misiune”. În cadrul acestui test, aeronava va atinge o viteză de croazieră de Mach 1,4 (1.489 km/h) și o altitudine de aproximativ 16.764 de metri.

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