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O bucată dintr-o rachetă SpaceX ar putea lovi Luna în august. Ce spun experții NASA

Un fragment al unei rachete SpaceX lansate în urmă cu aproximativ un an și jumătate ar putea intra în coliziune cu Luna la începutul lunii august. Potrivit Euronews, impactul nu a fost planificat, însă NASA și astronomii îl monitorizează atent pentru a înțelege mai bine efectele produse de deșeurile spațiale.
O bucată dintr-o rachetă SpaceX ar putea lovi Luna în august. Ce spun experții NASA
Sursă foto: Facebook / NASA. Fotografie cu caracter Ilustrativ.
Victor Dan Stephanovici
20 iul. 2026, 10:33, Știri externe
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Potrivit calculelor actuale, partea superioară a unei rachete Falcon 9 ar urma să lovească suprafața Lunii pe 5 august. Savanții subliniază că nu există niciun pericol pentru Pământ, însă evenimentul oferă o oportunitate rară de a observa modul în care obiectele artificiale interacționează cu satelitul natural al planetei noastre, mai scrie Euronews.

Ce s-a întâmplat cu racheta

Racheta Falcon 9 a fost lansată în ianuarie 2025 pentru a transporta două module de aselenizare. După finalizarea misiunii, treapta superioară a rămas pe o orbită necontrolată în spațiu. Astronomul american Bill Gray, creatorul software-ului Guide folosit pentru urmărirea obiectelor din apropierea Pământului, a calculat încă din 2025 că aceasta ar putea ajunge pe o traiectorie de impact cu Luna. Estimările indică faptul că fragmentul, cu o masă de aproximativ patru tone, se deplasează cu peste doi kilometri pe secundă.

Lansare a rachetei SpaceX Falcon 9. Sursa foto: X/SpaceX

Va putea fi observată coliziunea?

Astronomii analizează dacă impactul va putea fi văzut de pe Pământ. Există posibilitatea ca fragmentul să lovească Luna aproape de marginea discului lunar, iar norul de praf rezultat să fie iluminat de Soare pentru câteva momente. Totuși, NASA este rezervată în privința șanselor ca fenomenul să fie observat. William Cooke, responsabil în cadrul agenției spațiale americane, consideră că impactul va fi „foarte greu de văzut, dacă nu chiar imposibil” cu instrumentele obișnuite de observație.

Un fenomen care ar putea deveni tot mai frecvent

Pe măsură ce numărul obiectelor lansate în spațiu crește, astfel de incidente ar putea deveni mai obișnuite. Nu este pentru prima dată când resturi provenite de la rachete ajung pe Lună. În urmă cu patru ani, sonda Lunar Reconnaissance Orbiter a fotografiat un crater nou, despre care cercetătorii au presupus că a fost produs de impactul unei trepte de rachetă. La acel moment, NASA a sugerat că obiectul ar fi putut proveni de la o rachetă chineză mai veche. Autoritățile de la Beijing au respins această ipoteză.

Impactul este fără riscuri pentru Pământ

Specialiștii subliniază că eventuala coliziune nu reprezintă niciun pericol pentru Terra și nu va modifica orbita Lunii. În schimb, ea atrage din nou atenția asupra unei probleme tot mai discutate în comunitatea științifică: acumularea de deșeuri spațiale. Deși multe impacturi asupra Lunii sunt realizate intenționat în cadrul unor misiuni de cercetare, cel din august ar fi unul accidental, rezultat al traiectoriei necontrolate a unei componente de rachetă după încheierea misiunii sale.

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