Eclipsă totală de Soare pe 12 august. Spectacolul astronomic va fi vizibil parțial și din România

În România, evenimentul va putea fi observat doar parțial și numai din anumite zone, pentru scurt timp, în apropierea apusului.

Traseul eclipsei va ajunge din Siberia până în Spania

Fenomenul se produce atunci când Luna trece între Pământ și Soare și acoperă complet discul solar pentru observatorii aflați în interiorul unei benzi înguste, cunoscută drept traseul totalității, relatează Starlust.

Potrivit NASA, umbra Lunii va porni dintr-o regiune izolată a nordului Siberiei, în apropierea Polului Nord, după care va traversa Oceanul Arctic și Atlanticul de Nord. Eclipsa totală va putea fi urmărită din Groenlanda, vestul Islandei, nordul Spaniei, nordul Rusiei și dintr-o zonă restrânsă a Portugaliei.

Printre orașele aflate pe traseul totalității se numără Reykjavík, León și Zaragoza. În aceste locuri, Soarele va fi acoperit complet pentru o perioadă scurtă, iar cerul se va întuneca asemenea unui amurg.

Madridul, Barcelona, Parisul, Londra, Lisabona și alte orașe europene aflate în afara benzii de totalitate vor vedea o eclipsă parțială, în unele zone fiind acoperită o mare parte din discul solar. Pentru o parte a Europei, fenomenul se va desfășura seara, iar Soarele va apune în timp ce va fi încă eclipsat.

Ce se va putea vedea din România

România nu se află pe traseul eclipsei totale. Fazele parțiale vor fi vizibile în special din vestul și nord-vestul țării, foarte aproape de momentul apusului, în timp ce în sud-est, inclusiv în București și pe litoral, fenomenul nu va putea fi observat.

La nivel național, intervalul posibil de vizibilitate este estimat între aproximativ 20:18 și 20:52, ora României, însă durata și gradul de acoperire vor varia considerabil în funcție de localitate. În unele zone, eclipsa va dura doar câteva minute înainte ca Soarele să coboare sub orizont.

Observatorii vor avea nevoie de un orizont vestic cât mai liber și de condiții meteorologice favorabile.

Ochelarii obișnuiți nu protejează vederea

Eclipsa parțială nu trebuie urmărită direct, nici măcar pentru câteva secunde. Sunt necesari ochelari speciali pentru eclipse, care respectă standardele de protecție solară. Ochelarii de soare, filmele fotografice, geamul afumat și filtrele improvizate nu oferă protecție.

Doar persoanele aflate pe traseul totalității își pot îndepărta protecția în scurtul interval în care Soarele este acoperit complet. În toate celelalte etape, observarea directă poate provoca leziuni oculare grave.