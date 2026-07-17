17 iulie, Ziua Mondială a Emojiurilor. Simbolurile care au schimbat felul în care comunicăm

Folosite zilnic de miliarde de oameni, emojiurile au devenit un adevărat limbaj universal al comunicării digitale și sunt celebrate prin campanii, statistici, concursuri și evenimente online.

De ce este sărbătorită pe 17 iulie

Ziua Mondială a Emojiurilor (World Emoji Day) a fost inițiată în 2014 de Jeremy Burge, fondatorul platformei Emojipedia, una dintre cele mai importante surse de informații dedicate acestor simboluri grafice. Alegerea datei de 17 iulie nu este întâmplătoare, deoarece aceasta apare pe emoji-ul reprezentând un calendar, devenit între timp unul dintre cele mai recognoscibile simboluri din universul emoji, potrivit worldemojiday.com, platforma dedicată evenimentului.

Ajunsă în 2026 la cea de-a 13-a ediție, sărbătoarea este marcată anual prin campanii pe rețelele sociale, evenimente dedicate și World Emoji Awards, competiție care recompensează cele mai populare și mai așteptate emoji introduse în standardul Unicode.

Organizatorii îi încurajează pe utilizatori să marcheze momentul distribuind pe rețelele sociale mesajele însoțite de hashtagul #WorldEmojiDay sau chiar comunicând exclusiv prin emoji pe parcursul zilei.

Miliarde de emoji sunt folosite în fiecare zi

Potrivit statisticilor publicate de organizatori, amploarea fenomenului este impresionantă. Numai pe Facebook Messenger sunt trimise zilnic peste 900 de milioane de emoji fără text, iar în postările de pe Facebook sunt folosite peste 700 de milioane de emoji în fiecare zi.

Pe platforma X (fostul Twitter), emoji-ul „Face with Tears of Joy” rămâne cel mai utilizat simbol, cu peste două miliarde de utilizări înregistrate de Emojitracker. Totodată, aproximativ 86% dintre utilizatorii care folosesc frecvent emoji pe această platformă au vârsta de până la 24 de ani, iar 57% sunt femei.

Instagram contribuie, la rândul său, la popularitatea fenomenului, jumătate dintre comentariile publicate încă din 2015 conținând cel puțin un emoji.

Un fenomen care continuă să evolueze

Universul emoji este într-o continuă transformare. În ultimii ani au fost introduse sute de simboluri noi, de la animale și obiecte până la personaje și simboluri care reflectă diversitatea culturală și socială.

În fiecare an sunt organizate World Emoji Awards, unde utilizatorii votează cele mai apreciate emoji lansate recent și simbolurile care definesc cel mai bine anul în curs.

Un limbaj folosit și în România

Și în România, emojiurile au devenit parte integrantă a comunicării cotidiene, fiind prezente în conversațiile din aplicațiile de mesagerie, pe rețelele sociale, în campaniile de marketing și chiar în comunicarea unor instituții sau companii. Specialiștii în comunicare consideră că acestea completează mesajele scrise, transmit mai ușor emoțiile și reduc riscul interpretărilor greșite în conversațiile online.

La nivel global, Ziua Mondială a Emojiurilor rămâne una dintre cele mai populare sărbători dedicate culturii digitale, demonstrând că simbolurile grafice au depășit de mult statutul de simplu accesoriu al mesajelor și au devenit un limbaj în sine.