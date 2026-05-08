Cum vrea Spania să atragă 10 milioane de „astroturiști” în vara aceasta

Autoritățile spaniole estimează că aproximativ 10 milioane de „astroturiști” străini ar putea ajunge în țară pentru a observa fenomenul astronomic rar, iar strategia guvernului este să îi direcționeze spre zonele rurale și spre interiorul peninsulei, departe de litoralul deja suprasaturat.

Eclipsa totală va traversa o mare parte din Peninsula Iberică, iar anumite regiuni din Spania vor fi printre cele mai bune locuri din lume pentru observarea fenomenului. Timp de aproximativ două minute, întunericul va fi complet, Soarele, Luna și Pământul fiind aproape perfect aliniate.

Autoritățile spaniole văd evenimentul drept o oportunitate de a reduce presiunea turistică de pe coasta mediteraneană și de a promova regiunile mai puțin vizitate ale țării.

„Sperăm ca turiștii care stau de obicei pe coastă să meargă măcar pentru această zi în interiorul țării – și, sperăm, pentru mai mult timp – pentru a descoperi interiorul Spaniei”, a declarat Juan Cruz Cigudosa, secretar de stat pentru Știință, citat de Le Figaro.

Eclipsa, vizibilă și din România

În România, fenomenul va fi vizibil ca eclipsă parțială de Soare, cu un grad de acoperire diferit în funcție de zonă. Eclipsa totală va putea fi observată în special din nordul Spaniei și alte regiuni aflate pe banda de totalitate.

Pariul pentru turismul rural spaniol

Turismul spaniol rămâne concentrat în principal pe modelul „soare și plajă”, bazat pe litoral și stațiuni aglomerate. În comparație, regiunile rurale franceze atrag de șapte ori mai mulți turiști decât zonele rurale din Spania, potrivit unui studiu comandat de platforma online de rezervări Airbnb.

Guvernul spaniol încearcă astfel să profite de interesul uriaș pentru eclipsă pentru a schimba, măcar parțial, fluxurile turistice.

Fenomenul produce deja efecte economice importante în așa-numita „Spanie goală” – regiunile slab populate din interiorul țării. Potrivit datelor companiei spaniole Amadeus, unul dintre cei mai mari furnizori de tehnologie și date pentru industria turismului, rezervările hoteliere internaționale în localitățile mici aflate pe traseul eclipsei au crescut cu 383% de la începutul anului.

În unele zone rurale, rezervările sunt chiar de zece ori mai mari decât anul trecut.

„Un eveniment care îți schimbă viața”

Printre turiștii care și-au schimbat deja planurile de vacanță se află și britanici, care au ales să renunțe la litoralul mediteranean pentru Galicia, în nord-vestul Spaniei.

„Este o modalitate de a împușca doi iepuri dintr-o lovitură. Participi la un eveniment care îți schimbă viața, cum este o eclipsă totală de Soare, și în același timp descoperi o regiune superbă a Spaniei pe care nu ai mai văzut-o până acum”, a explicat unul dinter aceștia pentru sursa citată.

Numărul de „astroturiști” estimat de autorități este apropiat de totalul celor 12,6 milioane de turiști străini care au vizitat întreaga Spanie în august 2025.

Sate mici cu hoteluri aproape pline

Impactul eclipsei începe să se vadă deja în comunitățile mici din interiorul țării. Aproximativ 30.000 de persoane sunt așteptate în apropierea observatorului Galactica Sky, aflat lângă satul Arcos de Salinas, care are doar 86 de locuitori.

În același timp, hotelurile din mai multe regiuni rurale anunță rezervări aproape complete. Lanțul hotelier public Paradores, rețeaua de hoteluri administrată de statul spaniol, multe amenajate în clădiri istorice, a anunțat că 12 hoteluri din interiorul țării sunt ocupate integral pentru perioada eclipsei.

Evenimentul ar putea genera aproximativ 362 de milioane de euro cheltuiți în pensiunile rurale în săptămâna eclipsei, iar aproape 90% dintre aceste sume ar urma să provină de la turiști străini.

Eclipsa coincide cu Perseidele

Interesul pentru eveniment este amplificat și de faptul că eclipsa va avea loc în aceeași perioadă cu ploaia de meteori Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii, cunoscut pentru numărul mare de „stele căzătoare” vizibile pe cerul nopții.

Regiunile rurale încearcă să profite de cerul întunecat și de poluarea luminoasă redusă pentru a dezvolta turismul astronomic pe termen lung. Unele localități construiesc deja puncte speciale pentru observarea cerului și reduc iluminatul public în speranța că vor deveni destinații permanente pentru pasionații de astronomie.