Detalii șocante în cazul triplei crime din Târgu Jiu: Ani de conflicte și amenințări ignorate

Noi detalii ies la iveală în cazul triplei crime din Târgu Jiu: suspectul vorbea despre „unificarea cu Lucifer”, bunica refuzase ordinul de protecție, iar conflictele durau de peste un deceniu.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Andreea Tobias
28 mai 2026, 11:21, Social
Presupusul autor din Târgu Jiu era cunoscut cu probleme psihice și fusese internat în trecut. În ultima perioadă, comportamentul său devenise tot mai greu de controlat, potrivit Impact de Gorj.

Apropiații povestesc că avea ieșiri violente și rostea afirmații delirante. Vorbea despre unificarea cu Lucifer și despre dobândirea unei puteri absolute. În camera sa au fost găsite obiecte specifice cultului satanist.

Un deceniu de conflicte

Vecinii spun că în locuință aveau loc scandaluri repetate de peste zece ani, încă de la moartea soțului bătrânei. Problemele financiare, lipsa unui loc de muncă și tensiunile dintre membrii familiei au alimentat constant stările conflictuale. Amenințările la adresa familiei erau frecvente, însă bunica a refuzat să ia măsuri legale împotriva nepotului.

Vlad Marinescu, unul dintre frații uciși, ducea o viață relativ normală, fiind angajat la un magazin din cartier. Alexandru, presupusul autor, nu avea un loc de muncă stabil și se ocupa ocazional cu tatuaje.

Ordinul de protecție refuzat

În seara tragediei a izbucnit un nou scandal, iar poliția a fost chemată la fața locului. A fost emis un ordin de protecție pentru mama celor doi bărbați, care a părăsit locuința. Bunica a refuzat să fie inclusă în această măsură.

„I-am spus de multe ori că orice situație este periculoasă, dar nu a vrut să renunțe la ei. Ei crescuseră de mici și nu putea să îi lase”, a declarat o vecină.

Ancheta este în desfășurare. Oamenii legii încearcă să stabilească exact firul evenimentelor care au dus la această tragedie.

