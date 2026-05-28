Prima pagină » Social » Londra – Bacău, un drum mult prea scump pentru un român prins la furat

Londra – Bacău, un drum mult prea scump pentru un român prins la furat

Un pasager român cu zbor spre Bacău a fost scos din avion la Luton după ce a furat ochelari de designer din duty free. A fost identificat pe camerele de supraveghere și obligat să plătească.
Londra – Bacău, un drum mult prea scump pentru un român prins la furat
Andreea Tobias
28 mai 2026, 11:55, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cazul unui român care urma să zboare spre Bacău a fost făcut public de unitatea de poliție a aeroportului Luton, care a postat pe Facebook un mesaj ironic despre costurile reale ale unei astfel de decizii.

Cazul unui pasager român: Identificat pe camerele de supraveghere

Bărbatul român a fost surprins pe sistemul CCTV al aeroportului în timp ce fura ochelarii. Echipa de poliție l-a identificat și l-a localizat la bord, înainte ca aeronava să decoleze spre Bacău.

A fost escortat de pe aeronavă, obligat să achite contravaloarea bunurilor furate și interzis pe aeroportul Luton.

Costurile reale ale furtului

Biletul spre Bacău costase 320 de lire. Ochelarii furați valorau 350 de lire. La acestea s-au adăugat transportul spre un alt aeroport și taxele de rezervare a unui nou zbor.

„Unele decizii costă mult mai mult decât te aștepți”, a transmis poliția aeroportului.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Duster i-a uimit pe francezi » Două versiuni disponibile: iată prețurile
GSP.ro
Are Ucraina „cărți” cu adevărat bune? Momentul în care Trump l-ar putea convinge pe Putin să facă unele concesii. „Conflictul, mai lung decât «Marele Război Patriotic» împotriva Germaniei naziste”
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Data la care intră pensiile românilor în iunie 2026. Banii vor întârzia pentru unii vârstnici, din cauza zilelor libere
Libertatea
Amenzi uriașe pentru proprietarii care nu permit accesul în apartament. Cine are dreptul să intre în locuință?
CSID
Tronson din Autostrada A8, finanțat prin SAFE. Cine preia proiectul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia