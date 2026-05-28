Cazul unui român care urma să zboare spre Bacău a fost făcut public de unitatea de poliție a aeroportului Luton, care a postat pe Facebook un mesaj ironic despre costurile reale ale unei astfel de decizii.

Cazul unui pasager român: Identificat pe camerele de supraveghere

Bărbatul român a fost surprins pe sistemul CCTV al aeroportului în timp ce fura ochelarii. Echipa de poliție l-a identificat și l-a localizat la bord, înainte ca aeronava să decoleze spre Bacău.

A fost escortat de pe aeronavă, obligat să achite contravaloarea bunurilor furate și interzis pe aeroportul Luton.

Costurile reale ale furtului

Biletul spre Bacău costase 320 de lire. Ochelarii furați valorau 350 de lire. La acestea s-au adăugat transportul spre un alt aeroport și taxele de rezervare a unui nou zbor.

„Unele decizii costă mult mai mult decât te aștepți”, a transmis poliția aeroportului.