Raed Arafat, despre copilul mort la Bacău: Putea fi salvat dacă cei din jur știau ce să facă

Șeful DSU Raed Arafat a declarat la Digi24, vineri, că moartea copilului din Bacău ar fi putut fi evitată „dacă cei din jur știau foarte bine ce să facă”.

De ce prima ambulanță nu avea medic

Cu privire la lipsa medicului din ambulanța trimisă la fața locului, Arafat a menționat că „a mai fost al doilea medic în județ de gardă, numai că el a plecat la Iași cu un transfer al unui pacient. Ambulanța Bacău avea doi medici. SMURD nu avea mașina de serviciu în ziua respectivă, pentru că la UPU nu erau decât medici. Când au 3 medici, atunci unul din ei deservește mașina SMURD”.

Întrebat de ce nu a fost trimis un elicopter, șeful DSU a explicat că „aveau medic în stație și puteau trimite medicul respectiv”. Mai mult, ar fi fost disponibile două elicoptere, „cel de la Iași și cel de la Galați”. El a mai precizat că vor veni colegii săi cu mai multe explicații.

Dacă copilul s-ar fi înecat, el ar fi putut fi salvat dacă cei din jur știau să facă „manevra Heimlich și resucitare”, a mai adăugat Arafat.

Ambulanțele erau echipate corespunzător

Acesta a mai precizat că „a fost chemat un medic de familie din zonă, el știe să aplice măsurile de resuscitare. Dar ambulanța avea echipamentele necesare, iar a doua ambulanță avea și mai multe, inclusiv medic care putea să le folosească”, a concluzionat Raed Arafat.

Declarațiile șefului DSU vin în contextul în care, joi, un copil din clasa a VIII-a din Bacău a murit la școală. Acesta a decedat în timpul pauzei, fiindcă i s-a făcut rău. Reprezentanții instituției s-au sesizat din oficiu în urma incidentului. Echipa de control trimisă în județ va verifica modul în care a fost gestionată intervenția medicală.