Bolojan: Guvernul interimar nu poate modifica sistemul antigrindină. „Problemele vor trebui rezolvate în anii următori”

Guvernul interimar nu are competențele necesare pentru a face modificări majore în sistemul antigrindină, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, care a explicat că există deja probleme cunoscute în acest domeniu, inclusiv legate de firmele implicate și de mecanismele de plată.
Mădălina Dinu
22 mai 2026, 11:16, Știrile zilei
Șeful Executivului a precizat că acest sector se află în subordinea Ministerului Agriculturii și că dificultățile nu sunt noi. Adăugând că că actualul context politic limitează capacitatea Guvernului de a interveni.

„Zona de anti-grindină a fost și este în subordine a Ministerului Agriculturii. Știu din discuțiile pe care fostul ministru Barbu mi le-a prezentat că erau probleme legate de această zonă, de societățile care aveau dreptul să lanseze, de exemplu, rachete anti-grindină, de sistemul de plăți pentru acest tip de servicii. Dar este evident că modificări substanțiale în această zonă sau în alte zone care țin de politici publice, actualul guvern nu le mai poate face, dat fiind situația de interimat”, a declarat Bolojan.

În aceste condiții, Executivul se concentrează pe gestionarea problemelor urgente și pe proiectele aflate deja în derulare. Acesta a menționat și existența unor tensiuni între diferite categorii de agricultori în ceea ce privește sistemul antigrindină, în funcție de tipul exploatațiilor.

„Astăzi putem să administrăm ceea ce avem, să încercăm să rezolvăm aceste urgențe care țin de fondurile europene, de celelalte proiecte foarte importante pentru România, dar probleme care necesită competențe de guvern cu depline puteri nu le putem rezolva în această zonă. Știu de speța în general, de abordările diferite dintre cei care au plantații irigate și cei care fac agricultură, să spunem, fără irigații pe aceste teme. Și sigur, va trebui găsită o soluție în anii următori”, a conchis premierul.

