Incident șocant într-un lift. O baterie externă a explodat în mâinile unei femei și a provocat un incendiu

O baterie externă a explodat în mâinile unei femei și a provocat un incendiu într-un lift din Rusia. Incidentul a fost înregistrat de camera video montată în lift. Femeia a reușit să iasă din liftul plin de fum.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
22 mai 2026, 11:34, Știri externe
Incidentul s-a produs într-un imobil din orașul rusesc Surgut, potrivit imaginilor și informațiilor publicate de NEXTA.

O femeie a urcat în lift și la puțin timp după ce acesta a pornit bateria externă pe care o transporta a explodat.

Geanta femeii a luat foc. Ulterior, femeia a aruncat geanta și a încercat să stingă focul. În scurt timp liftul s-a umplut de fum.

Femeia speriată a apăsat în mod repetat butonul de urgență și în final ușile s-au deschis, permițându-i să iasă din capcană.

