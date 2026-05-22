Prima pagină » Știri externe » Șeful Agenției Internaționale pentru Energie avertizează că piețele petroliere se apropie de „zona roșie” pe măsură ce criza din Iran continuă

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie avertizează că piețele petroliere se apropie de „zona roșie” pe măsură ce criza din Iran continuă

Cererea în creștere, rezervele scăzute și exporturile reduse din Orientul Mijlociu se preconizează că vor provoca o criză globală până în august, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.
Șeful Agenției Internaționale pentru Energie avertizează că piețele petroliere se apropie de „zona roșie” pe măsură ce criza din Iran continuă
instalații petroliere în Alberta/sursa foto: Jeff McIntosh/The Canadian Press
Laurențiu Marinov
22 mai 2026, 12:00, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Piețele petroliere vor intra în „zona roșie” până în iulie și august, pe măsură ce stocurile se diminuează înainte de sezonul turistic de vară, pe fondul deficitului de exporturi de petrol proaspăt din Orientul Mijlociu, a avertizat joi Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), relatează The Guardian.

Fatih Birol a adăugat că cea mai importantă soluție la șocul energetic al războiului din Iran este redeschiderea completă și necondiționată a strâmtorii Ormuz.

Într-o declarație adresată grupului de experți londonez Chatham House, Birol a declarat că membrii AIE au posibilitatea de a elibera mai multe rezerve strategice de petrol, așa cum au procedat anterior în martie, și a precizat că AIE este pregătită să coordoneze acțiunile. Până la 80% din rezervele colective ale AIE nu au fost încă eliberate.

Stocurile se erodează

El a avertizat că, deși stocurile se erodează, nu mai vine petrol nou din Orientul Mijlociu, iar cererea este în creștere, în principal din cauza sezonului turistic. „Acest lucru ar putea fi dificil și am putea intra în zona roșie în iulie-august dacă nu vedem unele îmbunătățiri”, a spus Birol.

Adăugând că „nu a mai văzut niciodată umbra întunecată și lungă a geopoliticii atât de dominantă în sectorul energetic”, Birol a mai spus că se teme că partidele extremiste din Europa ar putea abuza în mod oportunist de inflația care urmează pentru a argumenta că aceasta reprezintă eșecul sistemelor politice existente, când, în realitate, prețul petrolului este stabilit la nivel internațional.

Birol a mai spus că Iranul nu are o capacitate de stocare nelimitată și că industria sa se va confrunta cu dificultăți.

Șeful AIE a avertizat deja că consideră șocul petrolier ca fiind mai dramatic decât trei șocuri petroliere anterioare: în 1973, 1979 și criza din 2022 cauzată de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. El a spus că 14 milioane de barili de petrol pe zi lipsesc de pe piață din cauza perturbărilor.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
CNAIR ar putea fi pusă pe butuci de firma italiană Pizarroti. Italienii pregătesc executarea după litigiul privind autostrada Sebeș-Turda
Gandul
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Marea Britanie ia o decizie fără precedent privind sancțiunile impuse Rusiei, stârnind furia UE și a Ucrainei
Libertatea
Care este cea mai tristă zodie. Cât de nefericit ești, în funcție de data nașterii
CSID
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia