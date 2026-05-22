Șeful Agenției Internaționale pentru Energie avertizează că piețele petroliere se apropie de „zona roșie” pe măsură ce criza din Iran continuă

Piețele petroliere vor intra în „zona roșie” până în iulie și august, pe măsură ce stocurile se diminuează înainte de sezonul turistic de vară, pe fondul deficitului de exporturi de petrol proaspăt din Orientul Mijlociu, a avertizat joi Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), relatează The Guardian.

Fatih Birol a adăugat că cea mai importantă soluție la șocul energetic al războiului din Iran este redeschiderea completă și necondiționată a strâmtorii Ormuz.

Într-o declarație adresată grupului de experți londonez Chatham House, Birol a declarat că membrii AIE au posibilitatea de a elibera mai multe rezerve strategice de petrol, așa cum au procedat anterior în martie, și a precizat că AIE este pregătită să coordoneze acțiunile. Până la 80% din rezervele colective ale AIE nu au fost încă eliberate.

Stocurile se erodează

El a avertizat că, deși stocurile se erodează, nu mai vine petrol nou din Orientul Mijlociu, iar cererea este în creștere, în principal din cauza sezonului turistic. „Acest lucru ar putea fi dificil și am putea intra în zona roșie în iulie-august dacă nu vedem unele îmbunătățiri”, a spus Birol.

Adăugând că „nu a mai văzut niciodată umbra întunecată și lungă a geopoliticii atât de dominantă în sectorul energetic”, Birol a mai spus că se teme că partidele extremiste din Europa ar putea abuza în mod oportunist de inflația care urmează pentru a argumenta că aceasta reprezintă eșecul sistemelor politice existente, când, în realitate, prețul petrolului este stabilit la nivel internațional.

Birol a mai spus că Iranul nu are o capacitate de stocare nelimitată și că industria sa se va confrunta cu dificultăți.

Șeful AIE a avertizat deja că consideră șocul petrolier ca fiind mai dramatic decât trei șocuri petroliere anterioare: în 1973, 1979 și criza din 2022 cauzată de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. El a spus că 14 milioane de barili de petrol pe zi lipsesc de pe piață din cauza perturbărilor.