Prima pagină » Politic » Bolojan revine cu explicații despre proiectul SMR de la Doicești: „Are niște probleme pe care nu le putem nega”

Bolojan revine cu explicații despre proiectul SMR de la Doicești: „Are niște probleme pe care nu le putem nega”

Premierul interimar Ilie Bolojan a revenit vineri cu explicații privind proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești.
Bolojan: Guvernul interimar nu poate modifica sistemul antigrindină. „Problemele vor trebui rezolvate în anii următori”
Bolojan: Guvernul interimar nu poate modifica sistemul antigrindină. „Problemele vor trebui rezolvate în anii următori”
Bolojan acuză PSD că „minte cu nerușinare” în scandalul fraților Micula. „Creează pseudoștiri ca să fugă de răspundere”
Bolojan acuză PSD că „minte cu nerușinare” în scandalul fraților Micula. „Creează pseudoștiri ca să fugă de răspundere”
Bolojan despre reluarea negocierilor la Cotroceni și riscul pierderii fondurilor europene: „Cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât mai bine”
Bolojan despre reluarea negocierilor la Cotroceni și riscul pierderii fondurilor europene: „Cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât mai bine”
Bolojan, după ce Comisia Europeană a redus prognoza de creștere economică a României: Este o reașezare a economiei românești, după ani de deficite
Bolojan, după ce Comisia Europeană a redus prognoza de creștere economică a României: Este o reașezare a economiei românești, după ani de deficite
În ce stadiu este proiectul-mamut Tarniţa, de pe vremea lui Ceaușescu, pentru care Hidroelectrica a decis să se asocieze cu gigantul EDF. Explicațiile lui Bogdan Badea
În ce stadiu este proiectul-mamut Tarniţa, de pe vremea lui Ceaușescu, pentru care Hidroelectrica a decis să se asocieze cu gigantul EDF. Explicațiile lui Bogdan Badea
Iulian Moşneagu
22 mai 2026, 11:00, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Sunt trei planuri care au fost amestecate în aceste zile. Unul este planul parteneriatului strategic cu Statele Unite. Al doilea este planul transferului de tehnologie modernă în România. Și al treilea plan este pur și simplu proiectul respectiv”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, la Focșani.

El a afirmat că susține atât parteneriatul strategic cu SUA, cât și transferul de tehnologie, inclusiv în domeniul nuclear.

„Cred că România are nevoie în multe domenii de transfer de tehnologie. Orice tehnologie nouă cred că e bine să fie transferată”, a spus Bolojan.

Bolojan: Proiectul de la Doicești are probleme pe care nu le putem nega

Premierul a precizat însă că, dincolo de parteneriatul cu SUA și de transferul de tehnologie, proiectul concret de la Doicești trebuie analizat separat.

„Al treilea plan, cel de care am discutat în mod real, nu-l putem nega. Este proiectul propriu-zis. Și așa cum am precizat legat de acest proiect de la Doicești, el are niște probleme pe care nu le putem nega. Și timpul va confirma dacă ceea ce am spus este real sau nu”, a declarat Ilie Bolojan.

El a spus că este nevoie de responsabilitate în folosirea banilor publici și de decizii care să fie fezabile din punct de vedere economic.

„Caut să fiu întotdeauna un om responsabil, să am grijă ce vorbesc, să promovez întotdeauna cu responsabilitate interesele țării noastre, dar în același timp să avem grijă de banii publici, să susținem decizii care sunt fezabile din punct de vedere economic”, a mai spus Bolojan.

Acesta a adăugat că investițiile importante trebuie calculate „așa cum se cuvine”.

„Atunci când facem transfer de tehnologii, atunci când realizăm investiții importante, să le calculăm așa cum se cuvine, să vedem exact cu ce firme ne asociem, în ce condiții, pentru ca proiectul să se finalizeze în bune condiții”, a mai declarat Bolojan.

Joi seara, Nuclearelectrica a transmis că dezvoltarea etapizată a proiectului este „100% conformă” etapelor specifice unui proiect nuclear și că proiectele energetice strategice „sunt și trebuie să fie transpartinice”.

Citește și

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
GSP.ro
Unde ne ascundem de ploaie weekendul acesta. Cod galben în România
Gandul
Momente ULUITOARE la priveghiul femeii din Sibiu care și-a UCIS mama. Amiana a fost ABANDONATĂ
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Marea Britanie ia o decizie fără precedent privind sancțiunile impuse Rusiei, stârnind furia UE și a Ucrainei
Libertatea
Atenție la curentul „furat” de la vecin. Ce riști în România dacă folosești energie electrică fără contract
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia