Prima pagină » Economic » Bolojan anunță schimbări la rețelele electrice. „Au fost autorizate multe proiecte speculative"

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, joi, modificări în regulile de acces la rețelele electrice.
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
21 mai 2026, 20:41, Economic
„ANRE a adoptat astăzi două reglementări care vor debloca accesul producătorilor de energie la rețelele electrice”, a transmis Bolojan.

Noile reguli cresc garanția pentru racordare de la 5% la 20% din tarif și introduc o garanție suplimentară de 30 de euro/kW, raportată la puterea instalată, necesară pentru obținerea autorizației de înființare.

Sumele vor fi returnate investitorilor care își finalizează proiectele. Proiectele abandonate vor pierde garanțiile și vor elibera capacitate în rețea.

„Până acum, pentru că nu au existat garanții și termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative, peste capacitatea rețelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare”, a explicat Bolojan.

Noile prevederi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Bolojan amintește trei direcții principale de urmărit pentru reducerea prețului energiei:

  • deblocarea accesului la rețelele electrice prin desființarea ATR-urilor speculative
  • susținerea sistemelor de stocare în baterii sau cu acumulare prin pompaj, care să poată stoca surplusul de energie electrică din timpul zilei și să îl facă disponibil seara
  • urgentarea finalizării investițiilor pentru a crește producția de energie și capacitatea rețelelor

