Sorin Grindeanu: „Mă aștept să existe o a doua rundă” de consultări la Cotroceni cu Nicușor Dan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, într-o conferință de presă, că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să convoace o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui premier și formarea viitorului Guvern.

Întrebat când crede că va exista o variantă de premier din partea șefului statului și dacă ar putea avea loc noi negocieri la Palatul Cotroceni, liderul PSD a spus că acest lucru este foarte probabil.

„Cred că da. Cred că va mai fi o rundă de negocieri. Nu avem în acest moment, cum să spun, o adresă de la administrația prezidențială cum că s-ar relua”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a spus că, din punctul său de vedere, consultările purtate în această săptămână au clarificat pozițiile și condițiile fiecărui partid politic implicat acum în negocieri.

„Eu, cum am perceput discuțiile și consultările din această săptămână, am mai spus. Mie mi s-a părut că domnul președinte și echipa domniei sale au strâns constrângerile pe care le are fiecare partid, adică acele linii roșii și încearcă să găsească o soluție pe care probabil o să o propună la runda a doua de consultări”, a declarat președintele PSD.

Sorin Grindeanu a mai spus, de altfel, că se așteaptă ca următoarea etapă a negocierilor să vină cu o propunere concretă privind formula de guvernare și viitorul premier.

„De aceea mă aștept să existe această a doua rundă”, a mai afirmat liderul social-democrat.