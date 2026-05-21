Prima pagină » Politic » Nicușor Dan are azi consultări cu liderii grupurilor parlamentare Uniţi pentru România, PACE – Întâi România şi parlamentarii neafiliaţi

Nicușor Dan are azi consultări cu liderii grupurilor parlamentare Uniţi pentru România, PACE – Întâi România şi parlamentarii neafiliaţi

Consultările convocate la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan continuă joi. El i-a chemat la discuții „privind situaţia economică şi politică a ţării” pe parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, din grupul PACE – Întâi România şi pe cei neafiliaţi
Nicușor Dan are azi consultări cu liderii grupurilor parlamentare Uniţi pentru România, PACE - Întâi România şi parlamentarii neafiliaţi
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
21 mai 2026, 07:19, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan are astăzi consultări, la Palatul Cotroceni, cu parlamentarii din grupurile Uniți pentru România, PACE – Întâi România și cu aleșii neafiliați.

Discuțiile au fost convocate în contextul demersurilor pentru formarea unui nou Guvern, după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură în data de 5 mai.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc după următorul program:

  • ora 09:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;
  • ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
  • ora 11:00 – parlamentarii neafiliați.

La începutul acestei săptămâni, președintele Nicușor Dan a avut consultări, la Cotroceni cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, S.O.S. România şi POT, în vederea desemnării unui nou premier.

„Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a spus Nicușor Dan luni, după consultări.

De asemenea, șeful statului a transmis că va continua seria discuţiilor cu partidele „până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Dacă Delia Velculescu e în cărți pentru funcția de premier, înseamnă că suntem pe buza prăpastiei? Economiștii dau verdictul despre „Doamna de fier” a FMI și despre o posibilă intervenție a Fondului în România
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Suveranistele Codruța Cerva și Oana Lovin, amendate penal cu câte 15.000 de euro de Judecătoria Sectorului 1. Magistrat: „Nu își asumă vina, deși instanța avea aceste așteptări”
Libertatea
ANAF schimbă regulile pentru venituri. Ce obligație dispare pentru români din 2026?
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia