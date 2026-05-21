Nicușor Dan are azi consultări cu liderii grupurilor parlamentare Uniţi pentru România, PACE – Întâi România şi parlamentarii neafiliaţi

Președintele Nicușor Dan are astăzi consultări, la Palatul Cotroceni, cu parlamentarii din grupurile Uniți pentru România, PACE – Întâi România și cu aleșii neafiliați.

Discuțiile au fost convocate în contextul demersurilor pentru formarea unui nou Guvern, după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură în data de 5 mai.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc după următorul program:

ora 09:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

ora 11:00 – parlamentarii neafiliați.

La începutul acestei săptămâni, președintele Nicușor Dan a avut consultări, la Cotroceni cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, S.O.S. România şi POT, în vederea desemnării unui nou premier.

„Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a spus Nicușor Dan luni, după consultări.

De asemenea, șeful statului a transmis că va continua seria discuţiilor cu partidele „până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.