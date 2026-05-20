Consultările de la Cotroceni continuă. Nicușor Dan cheamă la discuții grupurile Uniți pentru România, PACE – Întâi România și parlamentarii neafiliați

Președintele României, Nicușor Dan, continuă consultările la Palatul Cotroceni privind formarea unui nou Executiv.

Potrivit comunicatului transmis miercuri de Administrația Prezidențială, șeful statului îi va invita joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, pe reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România, PACE – Întâi România, dar și pe parlamentarii neafiliați.

Consultările vor avea loc după următorul program:

ora 09:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

ora 11:00 – parlamentarii neafiliați.

Luni, la Cotroceni, Nicușor Dan a purtat discuții cu celelalte formațiuni, respectiv PSD, PNL, USR, AUR, UDMR, S.O.S România și POT. La finalul consultărilor, șeful statului a declarat că vor mai exista astfel de întâlniri și în perioada următoare, până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.

„Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a mai spus Nicușor Dan luni, după consultări.