Prima pagină » Politic » Consultările de la Cotroceni continuă. Nicușor Dan cheamă la discuții grupurile Uniți pentru România, PACE – Întâi România și parlamentarii neafiliați

Consultările de la Cotroceni continuă. Nicușor Dan cheamă la discuții grupurile Uniți pentru România, PACE – Întâi România și parlamentarii neafiliați

Consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern continuă. Președintele Nicușor Dan i-a chemat la discuții, joi, pe parlamentarii din grupurile Uniți pentru România, PACE – Întâi România și pe aleșii neafiliați.
Consultările de la Cotroceni continuă. Nicușor Dan cheamă la discuții grupurile Uniți pentru România, PACE – Întâi România și parlamentarii neafiliați
Diana Nunuț
20 mai 2026, 09:11, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele României, Nicușor Dan, continuă consultările la Palatul Cotroceni privind formarea unui nou Executiv.

Potrivit comunicatului transmis miercuri de Administrația Prezidențială, șeful statului îi va invita joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, pe reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România, PACE – Întâi România, dar și pe parlamentarii neafiliați.

Consultările vor avea loc după următorul program:

  • ora 09:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;
  • ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
  • ora 11:00 – parlamentarii neafiliați.

Luni, la Cotroceni, Nicușor Dan a purtat discuții cu celelalte formațiuni, respectiv PSD, PNL, USR, AUR, UDMR, S.O.S România și POT. La finalul consultărilor, șeful statului a declarat că vor mai exista astfel de întâlniri și în perioada următoare, până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.

„Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a mai spus Nicușor Dan luni, după consultări.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Putin și Xi deschid summitul de la Beijing după vizita lui Trump în China: Conducta „Puterea Siberiei 2” și războiul din Ucraina, printre temele-cheie
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Detalii din dosarul proxeneților români care au forțat tinere cu probleme psihice să se prostitueze într-un club din Viena, Austria. Victimă: banii erau ascunși într-un seif din Buzău
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare scapă de majorare?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia