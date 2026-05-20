Laura Kovesi despre anchetele EPPO și acuzațiile de abuz: „Când vrei să sperii pe cineva, e suficient să zici o aduc pe Kovesi”. Replica pentru Nicușor Dan

Șefa Parchetul European, Laura Codruța Kovesi, a vorbit într-un interviu pentru G4Media despre problemele întâmpinate de procurorii europeni în investigarea fraudelor cu fonduri europene.

Ea a făcut o serie de precizări și despre atacurile și acuzațiile care au vizat-o în ultimii ani.

Kovesi a spus că în unele state membre, inclusiv în România, anchetele EPPO sunt blocate prin deschiderea unor dosare de către parchetele naționale sau prin mutarea proiectelor investigate de pe fonduri europene pe fonduri naționale.

„Avem, din păcate, și în România o astfel de situație, dar avem și în alte state, spre exemplu în Croația când am deschis o investigație care viza în cele din urmă și un ministru, parchetul național a deschis propria lor investigație și mai puțin de 24 de ore au creat un conflict negativ de competență, iar procurorul general a decis că este competența parchetului național”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Șefa Parchetului European a oferit și exemplul unei anchete din România privind achiziția unor autoturisme la Ministerul de Interne.

„Practic din informația preliminară era evident că erau fonduri europene care urmau a fie folosite în această achiziție. Dar în același timp DNA a deschis propria lor investigație și deși ar fi putut fi o investigație care viza fraudă cu fonduri europene, DNA a deschis un dosar, în paralel cu investigația noastră, pe abuz în serviciu”, a explicat Kovesi.

Ea a spus că procurorii europeni au continuat ancheta și au administrat probe, dar clasarea dosarului de către parchetul național a afectat investigația EPPO.

„Noi, între timp, am implicat și OLAF-ul, am început să facem diverse expertize, am administrat probe, dar în momentul în care parchetul național a închis investigația pentru aceleași fapte, este greu să vii tu, Parchet European, și pentru acea stare de fapt să reții o altă încadrare și să mergi mai departe cu dosarul”, a mai spus aceasta.

Replica pentru Nicușor Dan

În interviul pentru G4Media, Laura Codruța Kovesi a vorbit și despre acuzațiile de abuz formulate de-a lungul timpului împotriva sa, inclusiv după declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan.

„Așa că zici în general, vai, sunt abuzuri. Cum deschizi o investigație, gata, sunt abuzuri. Și se deviază atenția. Apoi, atacurile la persoană. Mi-aș fi dorit, de-a lungul carierei mele, când au fost investigate și, repet, văd acest lucru și în alte state, deschizi o investigație în care este implicat un politician, primul lucru, procurorul e abuziv. Te ia cu nume, cu prenume, îți ia familia, tot”, a afirmat Kovesi.

Aceasta a spus că foarte puțini politicieni aleg să își susțină nevinovăția fără să atace procurorii.

„Aș vrea să aud, sunt nevinovat, nu am comis nicio infracțiune și doresc ca procurorii să facă această investigație și să ajungă la aceeași concluzie. Nu am auzit, foarte rar am auzit acest lucru”, a spus șefa EPPO.

„Abuzurile lui Kovesi. În ce context discutăm de abuzurile lui Kovesi? Aceleași zvonuri. Kovesi candidează la președinție, Koveși vine prim-ministru, Kovesi vine ministru de Justiție, Kovesi vine șef la SRI. Și în acest context se aruncă această petardă cu abuzurile lui Kovesi și nici nu știi ce să zici, ce să explici.”, a spus aceasta.

Întrebată dacă președintele Nicușor Dan s-ar teme că ar putea deveni un rival politic în viitor, Laura Codruța Kovesi a oferit un răspuns ironic.

„Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme. Eu ce am înțeles din interviu… nu știu ce a vrut să spună. Și n-am înțeles ce a vrut să spună. Și de aceea am zis că funcția de președinte este foarte obositoare și stresantă și provocatoare. Și exact cum am zis și repet că îi doresc să aibă un somn bun, că țara are nevoie de președinte în cea mai bună formă”, a afirmat procurorul-șef european.

Aceasta a făcut câteva precizări și despre modul în care este folosit numele său în spațiul public din România, ca formă de amenințare.

„Ce am observat în contextul politic din România și modul de a face politică în general. Când vrei să sperii pe cineva, e suficient să zici o aduc pe Kovesi. Și am văzut în ultimii 3-4 ani la fiecare schimbare, fiecare posibilitate, vreau să te sperii, fii atent că o aduc pe Kovesi. Și atunci tu accepți orice altceva că nimic nu poate fi mai rău decât Kovesi. Eu merg pe stradă ca un om normal, merg cu tramvaiul, merg cu avionul, nu merg la business class. Încerc să trăiesc cât mai normal”, a declarat Laura Codruța Kovesi.