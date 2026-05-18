Petrișor Peiu, AUR: Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că președintele Nicușor Dan ar putea convoca o nouă rundă de negocieri. Declarația a fost făcută luni după discuția pe care delegația AUR a avut-o, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan.

„A dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări (…) cred că toate partidele (cine va fi invitat la discuții n.r.), nu ne-a spus intențiile domniei sale”, a spus Petrișor Peiu.

El a făcut parte din delegația AUR care a mers luni la Palatul Cotroceni. Reprezentanții AUR i-au cerut președintelui României, Nicușor Dan, mandat pentru formarea noii guvernării. Ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză, a declarat liderul AUR, George Simion.

Președintele României, Nicușor Dan, are luni consultări cu toate partidele parlamentare pentru formarea unui nou Guvern. Consultările vor avea loc la Cotroceni pe parcursul întregii zile. Demersul vine după ce în data de 5 mai, Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.