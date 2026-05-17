Gândul: Delia Velculescu ar fi propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier tehnocrat

Delia Velculescu este o economistă română cu o carieră construită la FMI. Este un nume cunoscut mai ales în cercurile financiare internaționale și mai puțin publicului larg. Aceasta ar fi propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier tehnocrat, potrivit conform surselor consultate de Gândul.

Cine este Delia Velculescu

Ea s-a născut în 1975 și a absolvit Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București.

Aceasta s-a format în Statele Unite și are masterat și doctorat în economie la Johns Hopkins. Potrivit unui newsletter al departamentului de economie al universității, Velculescu lucrează la FMI din perioada de după doctorat. În 2008, a intrat în Departamentul European al Fondului și a lucrat la programe legate de Islanda, Cipru și Grecia.

A devenit cunoscută mai ales în timpul crizei din Grecia. În 2015, FMI a anunțat că o echipă condusă de Delia Velculescu a fost la Atena pentru discuții tehnice cu autoritățile elene și cu instituțiile europene privind programul economic al Greciei. Presa greacă o descria atunci drept o veterană a programului de salvare financiară din Cipru și nota că intrase în FMI în 2002.

În Cipru, Velculescu a fost asociată cu teme precum privatizările, restructurarea sectorului bancar și gestionarea creditelor neperformante. Presa română scria în 2015 că a avut o poziție fermă în aceste dosare. The Guardian o descria drept „serioasă și dedicată” și nota că avea reputația de „iron lady” în negocierile din Cipru și Grecia.

Mai recent, Delia Velculescu a fost șefa misiunii FMI pentru Africa de Sud.

În România, numele ei a intrat în atenția publică în 2025, când a fost vehiculată, pe surse, ca posibil premier tehnocrat, fără ca propunerea să se concretizeze.

Soțul Deliei Velculescu, vehiculat pentru Nobel

Delia Velculescu este căsătorită cu Victor Velculescu, medic și cercetător român stabilit în Statele Unite.

El este profesor la Universitatea Johns Hopkins și este cunoscut pentru activitatea sa în domeniul cercetării cancerului.

Victor Velculescu a fost vehiculat în mediile științifice, în 2012, printre posibilii candidați la Premiul Nobel pentru Medicină. Mențiunea a venit după contribuțiile sale în domeniul testelor genetice folosite pentru identificarea tumorilor canceroase.