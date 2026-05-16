Un conservator a fost desemnat să formeze viitorul guvern al Letoniei în urma demisiei premierului

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, l-a desemnat pe Andris Kulbergs, un conservator, să formeze un nou guvern, după demisia premierului Evika Siliņa, pe fondul incidentelor cu drone și al prăbușirii coaliției de guvernare.
Sursă foto: Hepta
Radu Mocanu
16 mai 2026, 20:06, Știri externe
„Îl invit pe domnul Kulbergs să își asume sarcina de a forma un nou cabinet de miniștri”, a transmis președintele Rinkēvičs, citat de AFP

Decizia președintelui de la Riga a venit în urma consultărilor cu partidele parlamentare. Mandatul viitorului guvern va dura până în luna octombrie când vor fi organizate alegeri parlamentare. 

Criza politică a fost declanșată după ce premierul Evika Siliņa și-a dat joi demisia. Depunerea mandatului a venit după ce Partidul Progresiștilor, partenerul său de coaliție de stânga, și-a retras sprijinul acordat guvernului. 

Retragerea Progresiștilor a venit la câteva zile după ce și ministrul leton al Apărării, Andris Spruds, a demisionat din funcție, din cauza modului în care guvernul a gestionat mai multe incidente privind drone care au pătruns în spațiul aerian al Letoniei. 

