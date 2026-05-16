Prima pagină » Știri externe » Un apropiat al lui Putin numește partidul de extremă dreapta AfD „speranța germanilor”

Kirill Dmitriev, emisarul Kremlinului responsabil de relațiile economice ale Rusiei cu alte țări, a salutat sprijinul ridicat de care se bucură partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), înaintea alegerilor din trei landuri germane.
Iulian Moşneagu
16 mai 2026, 19:45, Știri externe
„AfD a devenit SPERANȚA germanilor”, a scris Dmitriev vineri seară pe platforma X, după ce lidera AfD, Alice Weidel, a distribuit rezultatele unui sondaj din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, din nord-estul Germaniei, informează dpa.

Potrivit sondajului Infratest dimap, AfD este mult înaintea celorlalte partide în acest land, cu 36% din intențiile de vot.

Dmitriev este considerat un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. În calitate de negociator al Kremlinului în contextul războiului din Ucraina, el a pledat pentru îmbunătățirea relațiilor cu Statele Unite sub președintele Donald Trump, dar a criticat dur Europa și Kievul.

Dirk Wiese, liderul grupului parlamentar al social-democraților (SPD), a spus că mesajul venit din interiorul Kremlinului „arată clar ce alianță dezastruoasă lucrează împreună pentru a demonta Uniunea Europeană și democrația noastră”.

„Este clar: oricine votează AfD se va trezi într-o zi în Rusia lui Putin. Atunci nu cancelarul german va mai stabili agenda, ci criminalul de război Vladimir Putin”, a declarat Wiese pentru dpa. „AfD este calul troian al lui Putin pe continent”.

Nu este prima dată când Dmitriev își exprimă public susținerea pentru AfD.

În octombrie anul trecut, Dmitriev a scris că AfD stă bine în sondaje deoarece se opune „imigrației necontrolate, minciunilor și cenzurii”.

Alegeri sunt programate în septembrie în Berlin, Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Saxonia. În ultimele două landuri, AfD conduce detașat în sondaje, dar nu este clar dacă ar putea obține suficient sprijin pentru a guverna singur. Partidele tradiționale continuă să excludă formarea unor coaliții cu AfD.

