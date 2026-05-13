Lovitură de la Bruxelles pentru Germania: Berlinul riscă declanșarea procedurii de deficit excesiv

Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Euroactiv, Executivul comunitar ar putea propune, la 3 iunie, deschiderea unei proceduri de deficit excesiv împotriva Berlinului. Anunțul ar urma să fie făcut odată cu prezentarea următoarei evaluări periodice privind politicile economice și sociale ale celor 27 de state membre.

O astfel de procedură poate duce, teoretic, la sancțiuni financiare impuse de Bruxelles, deși acestea sunt considerate de obicei un instrument de ultimă instanță.

Posibila decizie vine într-un moment în care guvernul de coaliție condus de Friedrich Merz majorează cheltuielile pentru infrastructură și apărare, în încercarea de a răspunde amenințării militare tot mai mari din partea Rusiei și de a relansa economia germană, aflată de mai mult timp într-o perioadă de stagnare.

Semnalul de alarmă a fost tras și de Consiliul de Stabilitate al Germaniei, organismul național de supraveghere fiscală. Acesta a avertizat că Berlinul riscă să încalce regulile bugetare ale Uniunii Europene.

„Pe termen mediu, cerințele UE nu vor mai fi îndeplinite în cadrul regulilor bugetare naționale, iar o evoluție sustenabilă a datoriei nu mai este asigurată”, a declarat luni Thiess Buettner, președintele Consiliului, potrivit Bloomberg.

Deficit de peste 4%

Consiliul estimează că deficitul bugetar al Germaniei va urca anul acesta la 4,25% din PIB, peste limita de 3% prevăzută de regulile europene. Totodată, datoria publică ar urma să ajungă la 66,5% din PIB, peste plafonul de 60% stabilit la nivelul blocului comunitar.

Germania a evitat la limită declanșarea unei proceduri similare anul trecut, după ce Comisia Europeană a apreciat că depășirea pragului de 3% era explicată integral de creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Berlinul a fost primul dintre cele 17 state membre UE care au activat așa-numita clauză națională de salvgardare, o prevedere ce permite guvernelor să cheltuiască până la 1,5% din PIB pentru apărare fără ca aceste sume să fie luate în calcul la încălcarea regulilor bugetare europene.

În acest an însă, depășirea limitei de deficit ar putea să nu mai fie justificată doar prin cheltuielile militare, au spus sursele citate. Veniturile fiscale sub așteptări și cheltuielile guvernamentale mai mari decât cele prognozate, determinate parțial de măsurile de sprijin pentru populație și companii în contextul impactului economic al războiului din Iran, ar putea determina Comisia să recomande deschiderea procedurii.