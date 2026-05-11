Germania, despre declarațiile lui Putin privind Războiul din Ucraina: O altă diversiune

Ministrul de la Berlin a pus la îndoială declarațiile făcute de liderul de la Kremlin, afirmând că, dacă Putin consideră că războiul se apropie de sfârșit, ar putea pur și simplu să îl oprească.

„Dacă vede sfârșitul acestui război apropiindu-se, de ce nu-i pune pur și simplu capăt? Atunci ar controla calendarul. Mp tem că aceasta este o altă diversiune pentru a distrage atenția de la propriile slăbiciuni”, a spus Pistorius, citat de AFP.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a afirmat la Berlin că nu există „progrese substanțiale” în direcția unor negocieri cu Rusia, în ciuda declarațiilor lui Putin.

Președintele rus a afirmat sâmbătă că războiul din Ucraina „se apropie de final” și a spus că ar fi dispus să poarte negocieri cu Europa, dacă ar fi conduse de fostul cancelar german, Gerhard Schroeder.

Gerhard Schroeder este o figură controversată atât în Germania, cât și în Uniunea Europeană, din cauza pozițiilor apropiate de Moscova, dar și din cauza colaborării cu compania Gazprom după ce și-a încheiat mandatul de șef al guvernului german în 2005.