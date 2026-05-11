Prima pagină » Știrile zilei » Germania, despre declarațiile lui Putin privind Războiul din Ucraina: O altă diversiune

Germania, despre declarațiile lui Putin privind Războiul din Ucraina: O altă diversiune

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat luni că declarațiile făcute de Vladimir Putin privind sfârșitului războiului din Ucraina reprezintă cel mai probabil o încercare de distragere a atenției de la dificultățile militare ale Rusiei.
Germania, despre declarațiile lui Putin privind Războiul din Ucraina: O altă diversiune
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
11 mai 2026, 17:04, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Ministrul de la Berlin a pus la îndoială declarațiile făcute de liderul de la Kremlin, afirmând că, dacă Putin consideră că războiul se apropie de sfârșit, ar putea pur și simplu să îl oprească. 

„Dacă vede sfârșitul acestui război apropiindu-se, de ce nu-i pune pur și simplu capăt? Atunci ar controla calendarul. Mp tem că aceasta este o altă diversiune pentru a distrage atenția de la propriile slăbiciuni”, a spus Pistorius, citat de AFP

La rândul său, purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a afirmat la Berlin că nu există „progrese substanțiale” în direcția unor negocieri cu Rusia, în ciuda declarațiilor lui Putin. 

Președintele rus a afirmat sâmbătă că războiul din Ucraina „se apropie de final” și a spus că ar fi dispus să poarte negocieri cu Europa, dacă ar fi conduse de fostul cancelar german, Gerhard Schroeder. 

Gerhard Schroeder este o figură controversată atât în Germania, cât și în Uniunea Europeană, din cauza pozițiilor apropiate de Moscova, dar și din cauza colaborării cu compania Gazprom după ce și-a încheiat mandatul de șef al guvernului german în 2005.  

Recomandarea video

EXCLUSIV: Suspiciuni de promovare fără examen în funcții de conducere la Autoritatea de Audit, chiar înainte de plecarea șefilor sprijiniți de PSD
G4Media
Parlamentarii POT și-au redenumit grupul parlamentar. Surpriza: sunt „fermi pro-europeni”. Anunțul partidului
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
Libertatea
Secretul longevității, chiar la tine în farfurie. Ce mănâncă oamenii care trăiesc peste 100 de ani
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor