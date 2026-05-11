Prima pagină » Știrile zilei » Germania discută despre reforma programului de lucru. Câte ore vor avea voie să lucreze angajații

Germania discută despre reforma programului de lucru. Câte ore vor avea voie să lucreze angajații

Propunerea de reformare a Legii privind timpul de lucru din Germania este un subiect intens dezbătut între politicieni, sindicate și angajatori.
Germania discută despre reforma programului de lucru. Câte ore vor avea voie să lucreze angajații
Sorina Matei
11 mai 2026, 16:04, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Germania dorește trecerea de la o limită de lucru zilnică la una săptămânală. Nu se dorește creșterea numărului total de ore lucrate pe săptămână, ci permiterea unei distribuiri mai libere a acestora pe parcursul zilelor.

Uniunea Creștin-Democrată (CDU/CSU) pledează pentru o mai mare flexibilitate în legislația privind timpul de lucru. Conform propunerii, orele de lucru săptămânale nu ar trebui să crească, dar orele ar trebui distribuite mai flexibil pe parcursul săptămânii.

Proiectul oficial de lege este așteptat în iunie 2026.

Care sunt reglementările actuale în Legea timpului de lucru?

Cât de mult este permisă munca în Germania este reglementată de Legea timpului de lucru. Conform acestei legi, norma este de opt ore pe zi. Sunt permise maximum zece ore. Legea prevede, de asemenea, cerințe pentru pauzele și perioadele de odihnă: Între două ture de lucru trebuie să treacă unsprezece ore. Anumite profesii se aplică reglementări speciale. Este permisă maximum 48 de ore pe săptămână, conform prevederilor Directivei europene privind timpul de lucru.

Care sunt propunerile CDU/CSU și SPD?

În acordul lor de coaliție, CDU/CSU și SPD au convenit să înlocuiască programul de lucru zilnic cu o reglementare săptămânală. În ianuarie, CSU a făcut presiuni pentru adoptarea legislației în acest an. Ministrul Muncii, Bärbel Bas (SPD), a anunțat acum: „Proiectul va fi prezentat în iunie”. Pe lângă reforma timpului de lucru, Bas a anunțat și planuri de reglementare a monitorizării electronice a timpului de lucru.

Conform unui sondaj realizat de Fundația Hans Böckler în iulie 2025, angajații văd lucrurile diferit: aproximativ trei sferturi dintre cei 2.000 de respondenți se tem în principal de impactul asupra timpului petrecut cu familia în cazul în care zilele de lucru devin mai lungi.

Ce s-ar putea schimba pentru angajați?

Luând în considerare perioada de odihnă de unsprezece ore într-o perioadă de 24 de ore, o zi de lucru ar putea ajunge la 13 ore. Sindicatele avertizează împotriva acestui lucru. Cu toate acestea, directiva UE se aplică în continuare: nu mai mult de 48 de ore pe săptămână. Prin urmare, timpul maxim de lucru va rămâne limitat.

De ce este pusă sub semnul întrebării ziua de muncă de opt ore?

„Aceasta este o pârghie importantă pentru a ne îmbunătăți competitivitatea, a ne consolida puterea economică și a genera creștere”, a declarat pentru BR24 Bertram Brossardt, CEO al Asociației Afacerilor Bavareze.

Yasmin Fahimi, președinta Confederației Sindicatelor Germane, nu este de acord: Legea oferă deja flexibilitate în sectoarele în care sunt necesare mai multe ore de lucru pe zi.

„Organizăm acest lucru de mii de ori prin intermediul contractelor noastre colective de muncă.” Ea se teme că prelungirea orelor de lucru zilnice va aduce beneficii angajatorilor: „Acest lucru nu aduce absolut nicio productivitate, nicio creștere, nicio inovație; în schimb, face munca mai puțin sănătoasă.

Recomandarea video

Rusul care locuia în Slatina și a fost expulzat din România avea pregătire în domeniul nuclear
G4Media
Zelenski se va întâlni mâine cu Nicușor Dan la București. Cu ce ocazie. Se întâlnesc și Olena Zelenska cu Mirabela Grădinaru
Gandul
Selectează Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
Libertatea
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să facă infarct. Actorul părea într-o formă excelentă
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor