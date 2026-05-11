Germania dorește trecerea de la o limită de lucru zilnică la una săptămânală . Nu se dorește creșterea numărului total de ore lucrate pe săptămână, ci permiterea unei distribuiri mai libere a acestora pe parcursul zilelor.

Uniunea Creștin-Democrată (CDU/CSU) pledează pentru o mai mare flexibilitate în legislația privind timpul de lucru. Conform propunerii, orele de lucru săptămânale nu ar trebui să crească, dar orele ar trebui distribuite mai flexibil pe parcursul săptămânii.

Proiectul oficial de lege este așteptat în iunie 2026.

Care sunt reglementările actuale în Legea timpului de lucru?

Cât de mult este permisă munca în Germania este reglementată de Legea timpului de lucru. Conform acestei legi, norma este de opt ore pe zi. Sunt permise maximum zece ore. Legea prevede, de asemenea, cerințe pentru pauzele și perioadele de odihnă: Între două ture de lucru trebuie să treacă unsprezece ore. Anumite profesii se aplică reglementări speciale. Este permisă maximum 48 de ore pe săptămână, conform prevederilor Directivei europene privind timpul de lucru.

Care sunt propunerile CDU/CSU și SPD?

În acordul lor de coaliție, CDU/CSU și SPD au convenit să înlocuiască programul de lucru zilnic cu o reglementare săptămânală. În ianuarie, CSU a făcut presiuni pentru adoptarea legislației în acest an. Ministrul Muncii, Bärbel Bas (SPD), a anunțat acum: „Proiectul va fi prezentat în iunie”. Pe lângă reforma timpului de lucru, Bas a anunțat și planuri de reglementare a monitorizării electronice a timpului de lucru.

Conform unui sondaj realizat de Fundația Hans Böckler în iulie 2025, angajații văd lucrurile diferit: aproximativ trei sferturi dintre cei 2.000 de respondenți se tem în principal de impactul asupra timpului petrecut cu familia în cazul în care zilele de lucru devin mai lungi.

Ce s-ar putea schimba pentru angajați?

Luând în considerare perioada de odihnă de unsprezece ore într-o perioadă de 24 de ore, o zi de lucru ar putea ajunge la 13 ore. Sindicatele avertizează împotriva acestui lucru. Cu toate acestea, directiva UE se aplică în continuare: nu mai mult de 48 de ore pe săptămână. Prin urmare, timpul maxim de lucru va rămâne limitat.

De ce este pusă sub semnul întrebării ziua de muncă de opt ore?

„Aceasta este o pârghie importantă pentru a ne îmbunătăți competitivitatea, a ne consolida puterea economică și a genera creștere”, a declarat pentru BR24 Bertram Brossardt, CEO al Asociației Afacerilor Bavareze.

Yasmin Fahimi, președinta Confederației Sindicatelor Germane, nu este de acord: Legea oferă deja flexibilitate în sectoarele în care sunt necesare mai multe ore de lucru pe zi.

„Organizăm acest lucru de mii de ori prin intermediul contractelor noastre colective de muncă.” Ea se teme că prelungirea orelor de lucru zilnice va aduce beneficii angajatorilor: „Acest lucru nu aduce absolut nicio productivitate, nicio creștere, nicio inovație; în schimb, face munca mai puțin sănătoasă.