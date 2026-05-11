Prima pagină » Social » Pacient cu arsuri transportat pe ruta Otopeni – Bruxelles de o aeronavă a Forțelor Aeriene Române

Pacient cu arsuri transportat pe ruta Otopeni – Bruxelles de o aeronavă a Forțelor Aeriene Române

Un pacient cu arsuri a fost transportat pe ruta Otopeni – Bruxelles de o aeronavă a Forțelor Aeriene Române.
Pacient cu arsuri transportat pe ruta Otopeni – Bruxelles de o aeronavă a Forțelor Aeriene Române
Sursa foto: Facebook/ Forţele Aeriene Române
Petru Mazilu
11 mai 2026, 15:09, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române s-a desfășurat luni.

MApN a anunțat că „o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat luni, 11 mai, la ora 13.55, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar a unui pacient cu arsuri, pe ruta Otopeni – Bruxelles (Belgia) și retur.”

Misiunea se execută în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență și a mecanismelor europene de cooperare aflate în vigoare.

Asistența și echipamentele medicale necesare pe timpul transportului sunt asigurate de specialiști din cadrul SMURD și personal medical din Ministerul Apărării Naționale, a precizat sursa menționată.

Citește și

Recomandarea video

Rusul care locuia în Slatina și a fost expulzat din România avea pregătire în domeniul nuclear
G4Media
Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan de comportament nazist, după emiterea ordonanței de urgență în mod ilegal
Gandul
Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Secretele marmurei interzise de Ceaușescu și stema de 3,5 tone! Am vizitat Senatul României: buncărul pentru 300 de persoane și liniile de metrou fantomă
Libertatea
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să facă infarct. Actorul părea într-o formă excelentă
CSID
Trei scule Parkside Performance utile pentru mașina ta, joi la Lidl
Promotor