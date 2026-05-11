Prima pagină » Social » Restricții de trafic în jurul Arenei Naționale pentru concertul trupei Metallica

Restricții de trafic în jurul Arenei Naționale pentru concertul trupei Metallica

Brigada Rutieră anunță măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor, în condițiile în care miercuri, între orele 16:00 și 23:00, pe Arena Națională va avea loc concertul susținut de trupa Metallica. Circulația rutieră va fi restricționată progresiv pe mai multe artere.
Restricții de trafic în jurul Arenei Naționale pentru concertul trupei Metallica
Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
11 mai 2026, 14:31, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Astfel, traficul rutier va fi închis progresiv, după cum urmează:

– Bd. Basarabia, începând cu ora 14.00, progresiv între Bd. Chișinău și Str. Câmpia Libertății, inclusiv străzile care acced, astfel:

*sensul de mers dinspre Bd. Chișinău către Piața Hurmuzachi, începând cu ora 14:00, ambele benzi de circulație

*sensul de mers dinspre Piața Hurmuzachi către Bd. Chișinău, ambele benzi de circulație

– Str. Maior Coravu, începând cu ora 14.00 până după terminarea concertului

– Bd. Pierre de Coubertin, începând cu ora 08.00 până după terminarea concertului, între Str. Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion

– Str. Tony Bulandra, începând cu ora 14.00, gradual până după terminarea concertului

Brigada Rutieră anunță că va lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor și le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să păstreze distanța de siguranță între vehicule, să evite oprirea sau staționarea în locuri nepermise și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.

Pietonii sunt sfătuiți să circule doar pe trotuare și să traverseze exclusiv prin locurile marcate și la culoarea verde a semaforului, după ce se asigură că au fost observați de șoferi.

Totodată, spectatorilor li se recomandă să folosească transportul public pentru deplasarea către stadion.

Recomandarea video

Rusul care locuia în Slatina și a fost expulzat din România avea pregătire în domeniul nuclear
G4Media
Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan de comportament nazist, după emiterea ordonanței de urgență în mod ilegal
Gandul
Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Secretele marmurei interzise de Ceaușescu și stema de 3,5 tone! Am vizitat Senatul României: buncărul pentru 300 de persoane și liniile de metrou fantomă
Libertatea
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să facă infarct. Actorul părea într-o formă excelentă
CSID
Trei scule Parkside Performance utile pentru mașina ta, joi la Lidl
Promotor