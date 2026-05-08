Restricții majore de trafic în București în weekend: rute ocolitoare și zone afectate de Semimaraton și alte evenimente

Capitala va fi afectată de restricții importante de circulație în weekendul 8–10 mai, în contextul desfășurării mai multor evenimente de amploare, inclusiv Semimaratonul Internațional București 2026 și Bucharest Food Truck Festival. Brigada Rutieră anunță închiderea unor artere principale, devierea transportului public și recomandă rute alternative pentru șoferi.
Mădălina Dinu
08 mai 2026, 10:09, Social

Traficul va fi restricționat pe mai multe bulevarde centrale, în special în zonele Bd. Libertății, Splaiul Independenței, Bd. Unirii, Piața Victoriei și Șos. Kiseleff, acolo unde vor avea loc cursele sportive și evenimentele publice.

Pentru Semimaratonul Internațional București 2026, restricțiile sunt programate atât sâmbătă, cât și duminică. Sâmbătă dimineață au loc cursele de 10 km și Fun Run, iar traseele includ artere importante precum Bd. Libertății, Splaiul Independenței, Bd. Unirii și Bd. I.C. Brătianu.

Duminică, începând cu ora 9:00, se desfășoară cursa de 21 km și ștafeta, cu un traseu extins ce traversează inclusiv Piața Victoriei, Șos. Kiseleff, Calea Victoriei, Bd. Decebal și Bd. Basarabia.

Circulația va fi afectată astfel:

  • de vineri dimineață până duminică noaptea pe Bd. Libertății, pentru amenajarea zonelor de start și finish;
  • sâmbătă între orele 7:30 – 15:00;
  • duminică între orele 7:30 – 14:00.

Pentru a evita blocajele, Brigada Rutieră recomandă mai multe rute ocolitoare, printre care:

  • Bd. Regina Maria – Bd. Mărășești – Bd. Dimitrie Cantemir – Pasajul Unirii;
  • Șos. Mihai Bravu – Pasajul Muncii – Șos. Ștefan cel Mare;
  • Pasajul Basarab – Bd. Ion Mihalache – Piața Arcul de Triumf;
  • Bd. Aviatorilor – Bd. Aerogării – DN1.

Bucharest Food Truck Festival

În paralel, Bucharest Food Truck Festival aduce restricții suplimentare pe Șos. Pavel D. Kiseleff. Circulația va fi închisă între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, de vineri seară până luni dimineață, iar accesul în alveole va fi restricționat încă de joi.

De asemenea, sâmbătă seară va avea loc și o adunare publică, care începe în zona Piața Universității și continuă cu un marș spre Piața Victoriei. Intervalul orar 17:30 – 23:00 va aduce restricții temporare pe Bd. Magheru, Bd. Lascăr Catargiu și arterele adiacente.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite zonele centrale, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să folosească rutele alternative anunțate, pentru a reduce timpul petrecut în trafic. În același timp, călătorii trebuie să țină cont că aproximativ 30 de linii de transport public vor avea trasee modificate pe durata weekendului.

