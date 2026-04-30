Restricții de circulație pentru mașinile de mare tonaj pe Autostrada Soarelui și două drumuri naționale

Circulația vehiculelor cu tonaj mai mare de 7,5 t va fi interzisă joi și vineri pe Autostrada Soarelui, dar și pe două drumuri naționale în anumite intervale orare. De la restricții sunt exceptate autovehiculele de transport persoane.
Laurentiu Marinov
30 apr. 2026, 07:35, Social

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de joi, 30 aprilie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală) și vineri, 01 mai (Ziua Muncii), pe următoarele tronsoane:

Autostrada A2 București – Constanța (ambele sensuri): 30.04.2026, interval orar 16:00 – 22:00; 01.05.2026, interval orar 06:00-22:00;

DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem (ambele sensuri): 30.04.2026, interval orar 18:00 – 22:00; 01.05.2026, interval orar 06:00-22:00;

DN 39 Agigea – Mangalia: (ambele sensuri): 30.04.2026, interval orar 16:00 – 22:00; 01.05.2026, interval orar 06:00-22:00.

Pentru creșterea gradului de siguranță în trafic, în contextul intensificării deplasărilor către destinațiile de petrecere a minivacanței de 1 Mai, polițiștii recomandă conducătorilor auto să verifice cu mare atenție traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic și să ia în considerare folosirea unor rute alternative.

„Dați dovadă de respect față de ceilalți participanți la trafic, acordând prioritate celor în drept și evitând să aveți preocupări de natură a vă distrage atenția de la condus.

Nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule, asigurați-vă foarte bine înainte de a schimba direcția sau banda și semnalizați din timp această intenție! Nu opriți în mod nejustificat pe banda de urgență de pe autostrăzi!

În nicio situație nu conduceți după ce ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive!”,transmit polițiștii.

