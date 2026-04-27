255 de kilometri de autostradă ar putea fi dați în trafic în acest an

Circa 255 de kilometri de autostradă ar putea fi dați în trafic în România până la finalul acestui an, a anunțat fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban.
Cosmin Pirv
27 apr. 2026, 15:41, Economic

Șerban a anunțat luni în cadrul unei conferințe de presă în care și-a prezentat bilanțul la Ministerul Transporturilor că anul trecut au fost dați în trafic 146 de kilometri de drumuri de mare viteză.

El a spus că în prezent sunt în execuție șantiere 720 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres.

„Până la sfârșitul 2026 ar trebui să dea Ministerul Transporturilor undeva la 255 de kilometri în trafic, A7, A3, A0, A1 și Galați-Brăila”, a declarat Ciprian Șerban.

El spune că în acest fel la finalul anului vor rămâne în execuție 465 de kilometri.

Recomandarea video

Contractele pentru programul SAFE de 16,6 miliarde de euro ajung în Parlament
G4Media
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
Gandul
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Val de cazuri de varicelă la adulți în 2026. De ce boala „copilăriei” a devenit un pericol letal la maturitate
Libertatea
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CSID
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor