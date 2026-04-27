255 de kilometri de autostradă ar putea fi dați în trafic în acest an

Șerban a anunțat luni în cadrul unei conferințe de presă în care și-a prezentat bilanțul la Ministerul Transporturilor că anul trecut au fost dați în trafic 146 de kilometri de drumuri de mare viteză.

El a spus că în prezent sunt în execuție șantiere 720 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres.

„Până la sfârșitul 2026 ar trebui să dea Ministerul Transporturilor undeva la 255 de kilometri în trafic, A7, A3, A0, A1 și Galați-Brăila”, a declarat Ciprian Șerban.

El spune că în acest fel la finalul anului vor rămâne în execuție 465 de kilometri.