Sute de obiecte din aur îngropate sub o autostradă, descoperite de muncitori în Cehia

Descoperit în timpul unor cercetări preliminare efectuate înaintea unui proiect de construcție a unei autostrăzi, situl se întinde pe o suprafață de 62 de acri, echivalentul a aproximativ 4.500 de locuri de parcare, potrivit DailyGalaxy.

Numărul mare de artefacte valoroase sugerează că așezarea a fost un important centru comercial, dezvăluind modul în care celții interacționau cu alte regiuni ale Europei în urmă cu peste două milenii.

Un tezaur în Boemia

Așezarea veche de 2.200 de ani din Cehia, situată lângă Hradec Králové, în inima regiunii Boemiei, este una dintre cele mai mari descoperiri celtice din zonă.

Comorile descoperite includ monede de aur și argint, alături de peste 1.000 de piese de bijuterii, precum broșe, brățări, piese de centură și mărgele de sticlă.

Ceea ce face acest sit și mai intrigant este faptul că nu era fortificat, ceea ce sugerează că oamenii care locuiau acolo nu se concentrau pe apărare. În schimb, era probabil ca aceștia să fie puternic implicați în comerț.

Cultura celtică care a schimbat Europa

Așezarea datează din perioada La Tène, care s-a întins între aproximativ 450 și 40 î.Hr. Această epocă este cunoscută mai ales pentru ascensiunea culturii celtice, marcată de lucrări complexe din metal, ceramică și artă cu motive antropomorfe.

Tribul Boii a fost asociat în mod tradițional cu această regiune, însă nu s-au găsit dovezi directe care să confirme prezența lor la sit.

Fără inscripții sau alte semne clare, încă nu este clar ce grup celtic a locuit în așezarea nou descoperită.

Imperiul antic al chihlimbarului

Așezarea se află de-a lungul a ceea ce se crede a fi „coridorul rutei chihlimbarului”, o rută comercială majoră care lega Marea Baltică și Marea Nordului de Europa Centrală.

Chihlimbarul, foarte apreciat la acea vreme, era comercializat pe distanțe mari, iar prezența mărgelelor de chihlimbar și a ceramicii fine la sit sugerează că așezarea era o oprire cheie pe această rută importantă.

Pe măsură ce excavările și analizele acestui tezaur arheologic continuă, se va afla probabil și mai multe despre modul în care funcționa această așezare celtică și despre cum era viața oamenilor care locuiau acolo acum peste două milenii.